Hindistan Büyükelçisinden Veda

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Yaklaşık 1,5 yıldır Ankara’da görev yapan Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharrya ve eşi Ranu Bhattacharrya, görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle veda resepsiyonu verdi. Gecede modacı Ahmet Özceyhan’ın ‘Hint Rüyası’ isimli koleksiyonu da görücüye çıktı.

Ankara’daki görev süresi sona eren Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharrya ve eşi Ranu Bhattacharrya, veda resepsiyonu verdi. Geceye, çok sayıda büyükelçi ile Ankara cemiyet hayatından isimler katıldı. Büyükelçi Bhattacharrya, yaklaşık olarak 1 buçuk yıldır Türkiye’de görev yaptığını ve başta ticaret olmak üzere tüm alanlarda iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak için çalıştığını belirtti. Türkiye ve Hindistan arasındaki işbirliğinin gelecekte de devam edeceğinin altını çizen Bhattacharrya, iki ülkenin de zengin kültürü ve potansiyeli bulunduğunu aktardı. Resepsiyonda modacı Ahmet Özceyhan’ın ‘Hint Rüyası’ isimli koleksiyonu defile ile görücüye çıktı. Koleksiyonda, Hindistan’ın Uttar Pradesh ve Batı Bengal eyaletlerinden getirilen ince dokunmuş ipek kumaşlar üzerine altın ve gümüş ipliklerle oluşturulmuş renkli Hint motiflerini içeren tasarımlar yer aldı.