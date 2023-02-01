Hindistan Bağımsızlığını Kutladı
Hindistan Büyükelçiliği, ülke bağımsızlığının yetmiş dördüncü yıl dönümü sebebiyle Ankara HiltonSA’da bir resepsiyon düzenledi.
Hindistan Ankara Büyükelçisi Virander Paul’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. İki ülkenin millî marşları ile başlayan resepsiyonda Hindistan’ın yöresel yemekleri ve dansları tanıtıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Büyükelçi Paul, Hindistan’ın cumhuriyeti kabul edişinden ve ülke ekonomisinden bahsetti. Büyükelçinin ardından mikrofonu alan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise iki ülkenin iş birliğini ele aldı.
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