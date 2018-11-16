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Heyecanla Beklenen Yepyeni Konsept Kapılarını Açtı

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Zeynep Karahan, Barlas Kızılgün, Melis Ağazat
Zeynep-Mukaddes Karahan
Açılış, Davet

Heyecanla Beklenen Yepyeni Konsept Kapılarını Açtı

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

Türkiye’de Alışılmışın Dışında Yepyeni Bir Konsept Openhaus Nişantaşın’da açıldı. Openhaus Kurucusu Zeynep Karahan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli bir açılışla moda dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Openhaus davetlilerin büyük beğenisini topladı. Açılışını özel bir etkinlik ile kutlayan Openhaus, modadan dekorasyona farklı stilleri kombinlediği iç yapısını sanat, iş ve sosyal yaşam dünyasının tanınmış isimlerinin katılımıyla tanıttı. Şehrin tam merkezinde, Nişantaşı’nda Valikonağı ve Abdi İpekçi Cadde’lerinin kesiştiği noktada kapılarını açan Openhaus, alışveriş ve etkinliğe yeni bir dinamik kazandırıyor. Saat 18.30’da DJ Funky C’nin performansı ile başlayan etkinlik Aquadrum’ın benzersiz perküsyon performansı ile devam etti. Özgür Masur, Feryal Gülman, Arzu Kaprol, Alegra Levi, Nur Bilen Yavuzer gibi isimlerin katıldığı etkinlik DJ Yakuza’nın özel performansı ile sona erdi.

Openhaus trend markaları, lezzetli yemekleri, açık fikirleri ve yenilikçi etkinlikleri yepyeni bir konsept mağaza ile tek bir çatı altında toplayarak özgün bir deneyim yaşatmaya geliyor …Türkiye’de cesur konseptiyle bir ilk olmaya hazırlanan Openhaus, yerli ve yabancı moda markalarının sürpriz işbirlikleriyle hazırlanan kapsül koleksiyonları, yemekleri ile tadı damağınızda kalacak restoranının yanı sıra sanat severler için kitapevi ve yaratıcı dekorasyon fikirleriyle 3 kattan oluşan 800 metre karelik mağazası ile hayatımıza giriyor. Giriş katında 10, üst katında 16 marka dönemsel mini mağazalarıyla yenilikçi ve enerjik bir yaşam alanı oluşturarak sürekli değişen hayata ayak uydurarak dinamizmi yakalıyor.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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