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Heyecanını Dostlarıyla Paylaştı

Ömer Kutluay, Demet Şener Küpeli, İrem Kutluay, Cenk Küpeli
Demet Şener Küpeli
Zeynep Mansur
Raşit Bağzıbağlı
Meltem Kazaz
Gül Erçetingöz
Abdullah Avcı
Cengiz Dikbaş
Davet

Heyecanını Dostlarıyla Paylaştı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Demet Şener Küpeli, kendi markası Demet Şener İstanbul’un tanıtım davetini ünlü dostlarının katılımıyla Raffles Otel’de gerçekleştirdi. 25 yıldır birçok marka ve ürünün tanıtımını yapan Demet Hanım, bundan sonra iş kadını olarak kendi markası ile anılacak.

Demet Şener Küpeli, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı koleksiyonunda elbiseden bluza, şorttan eteğe, renkli ve iddialı takım elbiseler yer alıyor. Dubai ve Londra’da önemli yatırımcı ve perakendecilerle ile biraraya gelen Küpeli, lansman sonrasında yurtdışında önemli bir sözleşmeye imza atacak.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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