Heyecanını Dostlarıyla Paylaştı

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Demet Şener Küpeli, kendi markası Demet Şener İstanbul’un tanıtım davetini ünlü dostlarının katılımıyla Raffles Otel’de gerçekleştirdi. 25 yıldır birçok marka ve ürünün tanıtımını yapan Demet Hanım, bundan sonra iş kadını olarak kendi markası ile anılacak.

Demet Şener Küpeli, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı koleksiyonunda elbiseden bluza, şorttan eteğe, renkli ve iddialı takım elbiseler yer alıyor. Dubai ve Londra’da önemli yatırımcı ve perakendecilerle ile biraraya gelen Küpeli, lansman sonrasında yurtdışında önemli bir sözleşmeye imza atacak.