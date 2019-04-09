“Her Yaşta Güzel” Bir Gece

Okuma süresi 1 dakika

Güzellik trendlerine yön veren L’Oréal Paris, yeni güzellik elçisi Nur Fettahoğlu ile birlikte, magazin ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerini özel bir gecede bir araya getirdi. Partide Nur Fettahoğlu’nun yanı sıra Afra Saraçoğlu, Ayça Ayşin Turan, Şükrü Özyıldız, Dolunay Soysert gibi isimler yer aldı.

L’Oréal Paris’in farklı yaşların değişen cilt ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ‘Yaş Uzmanı’ serisi için 4 Nisan Perşembe akşamı Alancha’da düzenlediği özel gecede, güzellik elçisi Nur Fettahoğlu ve magazin dünyasından bir çok ünlü isim yer aldı.

L’Oréal Paris Yaş Uzmanı serisi için Nur Fettahoğlu ile hazırlanan reklam filminin de gösterildiği gecede konuşan Nur Fettahoğlu: “Kadınlara her yaşta güzel olduklarını hatırlatan L’Oréal Paris ailesine katılmak ve bu akşam burada olmak benim için çok anlamlı. Bu akşam sizlerle tanıştırdığımız, L’Oréal Paris’in yepyeni cilt bakım serisi ile Yaş Uzmanı ile de ‘cildim her yaşta güzel’ diyoruz. Unutmayın; güçlüyüz, güzeliz, kusurlarımızla kusursuzuz. Birlikte olunca daha da güzel daha da güçlüyüz. Çünkü Biz Buna Değeriz!” dedi.

Geceye katılan davetliler genç şarkıcı Alya’nın seslendirdiği “her yaşta güzel” şarkılarla doyasıya eğlendi.