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Her Şeye Rağmen Dokunmak

Fahrettin Aykut
Mehmet Kahraman
Hasan Gürsel
Cemil Dinçmen, Ece Şirin
Furkan Akhan
Mine Kalpakçıoğlu
Sarika Lodrik, Ebru Kohen
Açılış, Davet, Sergi

Her Şeye Rağmen Dokunmak

yazan:
36
Okuma süresi 1 dakika

Bodrum’da düzenlenen “Her Şeye Rağmen Dokunmak” sergisinin açılışı cemiyet hayatının tanınan simalarını bir araya getirdi. Cape Bodrum Luxury Hotel’de düzenlenen serginin küratörlüğünü Mehmet Kahraman, tasarımını ise Faar Art Space’in kurucusu mimar Fahrettin Aykut üstlendi.

Sergide başarılı sanatçıların dokunma ve dokumayı iç içe geçirdikleri eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Teması ilk olarak “Dokunmak” olarak belirlenen sergi, içerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle “Her şeye rağmen dokunmak” adını almış. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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