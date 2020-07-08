Her Şeye Rağmen Dokunmak
36
Bodrum’da düzenlenen “Her Şeye Rağmen Dokunmak” sergisinin açılışı cemiyet hayatının tanınan simalarını bir araya getirdi. Cape Bodrum Luxury Hotel’de düzenlenen serginin küratörlüğünü Mehmet Kahraman, tasarımını ise Faar Art Space’in kurucusu mimar Fahrettin Aykut üstlendi.
Sergide başarılı sanatçıların dokunma ve dokumayı iç içe geçirdikleri eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Teması ilk olarak “Dokunmak” olarak belirlenen sergi, içerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle “Her şeye rağmen dokunmak” adını almış.
Bir Yorum Ekleyin