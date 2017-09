Hepimiz Biriz Ve Aynıyız “Hakan Akkaya”

Türkiye’nin Uluslararası üne sahip moda tasarımcılarından olan Hakan Akkaya “Dünyanın en önemli moda organizasyonu olan New York Fashion Week’te ikinci kez dünya devleriyle aynı podyumda yerini alarak, milli gururumuz olarak göğsümüzü kabarttı.

Dünya’da takip edilen bir Türk modacısının varlığını ikinci kez işaret eden, Hakan Akkaya’nın New York Fashion Week‘te eşitlik temasından ilham aldığı “We’re one and the same” (Hepimiz biriz ve aynıyız) ismini verdiği defilesinde ünlü top modeller Çağla Şikel ve Özge Ulusoy’un yanı sıra 40 yabancı ünlü top model de podyuma çıktı. Paris Hilton’un kardeşi Barron Hilton’un da erkek baş manken olarak defilede yürümesi defilenin en önemli sürprizi oldu. Ünlü modacı 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda; siyah ve beyaz renkler tercih ederken, %100 Türk kumaşı kullandı. İkinci kez dünya devleriyle aynı podyumu paylaşan Akkaya; Oscar De La Renta, Ralph Lauren, Marchesa, Franches Valentine, Ugg, Frame, Toms, Uniqlo, Nancy Gonzales, Mark Cross, Mashbur gibi dünyaca ünlü markaların ajansı ile anlaşarak bir Türk modacı olarak iddiasını ortaya koydu.