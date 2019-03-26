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Hemıngton “Indelıble Traces” Koleksiyonunu Tanıttı

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Zeynep Soylu
Davet

Hemıngton “Indelıble Traces” Koleksiyonunu Tanıttı

yazan:
18
Okuma süresi 1 dakika

Hemington, “2019-20 Sonbahar Kış Indelible Traces” koleksiyonunu
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında Zorlu PSM’de gerçekleştirdiği muhteşem defile ile moda severlerin beğenisine sundu. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri defileyi izledikten sonra beğenilerini dile getirdiler.

Hemington, “2019-20 Sonbahar Kış Indelible Traces” koleksiyonunu MBFWI kapsamında üçüncü gün görücüye çıkardı. Hemington yöneticilerinin hazır bulunduğu defileti iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri de takip etti. Viking zamanlarından ve Shetlands ve Orkneys’in kuzey insanlarından ilham alıyor. Bölgenin kültürünü, etnik zanaatçılarını ve mirasını desenlerinde işleyen Hemington, yalın çizgiler, zarif detaylar, doğal kumaşlar ve ustalıkla işlenen tasarımlarıyla sonbahar kış sezonunda erkeklere iddialı bir koleksiyon sunuyor. Desenler, renkli jakarlar, örgü işlemeler, tartan kumaşlar ve çizgili-boyutlu detaylar koleksiyonun ana hatlarını oluşturuyor. Kuzey kültürünün ve tarihinin güzelliğinden esinlenilen koleksiyonda lüks materyaller ve modern dokular canlı renklerle harmanlanıyor. Dünyanın özel bölgelerinden seçip getirdiği extra fine merino yünü, Himalaya kaşmiri, Güney Amerikan Alpaka yünü, ipek ve Giza pamuk iplikler kullanan Hemington, bu yeni kış sezonunda da erkeklere güçlü bir stil vadediyor.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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