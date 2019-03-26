Hemıngton “Indelıble Traces” Koleksiyonunu Tanıttı

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Hemington, “2019-20 Sonbahar Kış Indelible Traces” koleksiyonunu

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında Zorlu PSM’de gerçekleştirdiği muhteşem defile ile moda severlerin beğenisine sundu. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri defileyi izledikten sonra beğenilerini dile getirdiler.

Hemington, “2019-20 Sonbahar Kış Indelible Traces” koleksiyonunu MBFWI kapsamında üçüncü gün görücüye çıkardı. Hemington yöneticilerinin hazır bulunduğu defileti iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri de takip etti. Viking zamanlarından ve Shetlands ve Orkneys’in kuzey insanlarından ilham alıyor. Bölgenin kültürünü, etnik zanaatçılarını ve mirasını desenlerinde işleyen Hemington, yalın çizgiler, zarif detaylar, doğal kumaşlar ve ustalıkla işlenen tasarımlarıyla sonbahar kış sezonunda erkeklere iddialı bir koleksiyon sunuyor. Desenler, renkli jakarlar, örgü işlemeler, tartan kumaşlar ve çizgili-boyutlu detaylar koleksiyonun ana hatlarını oluşturuyor. Kuzey kültürünün ve tarihinin güzelliğinden esinlenilen koleksiyonda lüks materyaller ve modern dokular canlı renklerle harmanlanıyor. Dünyanın özel bölgelerinden seçip getirdiği extra fine merino yünü, Himalaya kaşmiri, Güney Amerikan Alpaka yünü, ipek ve Giza pamuk iplikler kullanan Hemington, bu yeni kış sezonunda da erkeklere güçlü bir stil vadediyor.