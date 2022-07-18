Hem Alışveriş Hem Gençlere Destek
Yirmi yıldır, üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve sosyal sorumluluk projelerini destekleyen Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), geleneksel TOG Bazar etkinliğinin on dördüncüsünü düzenledi.
Pandemiden dolayı iki yıldır gerçekleştirilmeyen, Toplum Gönüllüleri Vakfının geleneksel hale getirdiği TOG Bazar bu yıl yeniden kuruldu. Yaklaşık yüz elli kadar firmanın stand açtığı ve iki gün süren Divan Kuruçeşme’deki alışveriş şenliği, iş ve cemiyet hayatının birçok ismini ağırladı. Etkinliğe katılan konuklar alışveriş yaparak gençlere destek olmanın verdiği mutluluğunu dile getirdi. TOG Bazar’dan elde edilen gelir ise, toplum gönüllüsü gençlere ulaştırıldı.
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