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Hem Alışveriş Hem Gençlere Destek

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Meral Peltekçi, Aylin Tahincioğlu
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Birce Akalay
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Bahar Şer
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Aslı Pamir, Defne Arıkoğlu
Davet

Hem Alışveriş Hem Gençlere Destek

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Yirmi yıldır, üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve sosyal sorumluluk projelerini destekleyen Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), geleneksel TOG Bazar etkinliğinin on dördüncüsünü düzenledi.

Pandemiden dolayı iki yıldır gerçekleştirilmeyen, Toplum Gönüllüleri Vakfının geleneksel hale getirdiği TOG Bazar bu yıl yeniden kuruldu. Yaklaşık yüz elli kadar firmanın stand açtığı ve iki gün süren Divan Kuruçeşme’deki alışveriş şenliği, iş ve cemiyet hayatının birçok ismini ağırladı. Etkinliğe katılan konuklar alışveriş yaparak gençlere destek olmanın verdiği mutluluğunu dile getirdi. TOG Bazar’dan elde edilen gelir ise, toplum gönüllüsü gençlere ulaştırıldı.  

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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