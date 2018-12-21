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Hediye Festivalinde 25. Yaş Kutlaması

Aslı-Ebru Özdemir, Nilüfer Batur
Aslı Özdemir, Ebru Uygun, Nilüfer Batur
Selda Öktem
Orhan Sonay, Öztan Gökhan
Fatma Aydoğdu
Adnan Bostan
Arda Ardalı, Volkan Bozkaya
Arzu Gökçay
Arzu Niziplioğlu, Gözde Egemen
Arzu Zogun
Aslı Özdemir, Zülal Tatlıcı
Ayşe Slovgot
Ayten Göymen
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Berrin Aksoy, Pelin Çebi
Burcu Karaman
Burcu Şendir
Büşra Şişman, Yuliya Maxim
Cem Özkök
Cemal Günbaş
Ceyda Yolcu İlhan
Didem Artun, Banu Başaran, Beste Karanfiloğlu, ARda Yurdakul
Dilşat Erdil
Duygu Keleş
Ebru Pek
Ece Şenyıldız
Eda Türker
Elçin Dağlaroğlu
Emel Balcı
Erkan Demiroğlu
Esin Yağmurdereli
Esra Çakır
Evrim Kırmızıtaş Başaran
Fadime Akdeniz, Duygu Keleş
Fidan Şimşek
Figen Babaoğlu
Gizem Avcıer
Gizem-Esin-Mertcan Avcıer
Güler Şayeste, Jülide Önengüt, Figen Babaoğlu
Hülya-Derya Çopur
İbrahim Yılmaz
İpek Köse
Leyla Kağıtçı, Pemra Gürşen
Mehmet Yıldırım
Melis Akyıldız, Elif Günay
Melis Özer
Mete-Nilüfer-Yıldız Batur
Monik İpekel
Müjdat Küpşi, Ayşe Taylan Küçük, Bener Hamamcı
Narin Akçelik
Neslihan Sabancı
Neslihan Şen
Nihan Dilek
Nilüfer-Yıldız Batur
Oya Ulucan, Zeynep Toker
Özlem Tania Gedik
Pelin Çebi, Berrin Aksoy
Rabia Kurşun
Selda Öktem
Serap Sarı
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Uğurkan Erez
Yağmur Çetin
Zeynep Beşerler
Davet

Hediye Festivalinde 25. Yaş Kutlaması

yazan:
8
Okuma süresi 1 dakika

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki yeni yıl hediye festivali “Best Gift Fest”, önceki gün güzel bir davetle Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti.

Deluxe Deco, Karafırın, DohoTurizm & Event ve 2M Büro Dizayn sponsorluğunda gerçekleşen giyim, gıda, aksesuar, dekorasyon gibi birbirinden farklı 50 markanın stant açtığı festivalde markalar yeni yıl konseptiyle ürünlerini misafirlere sergiledi. Makyaj Sanatçısı Mehmet Yıldırım gün boyunca TOÇEV için makyaj yaparak, elde ettiği geliri çocukların eğitimine bağışladı. Ayrıca 25. yılına giren TOÇEV’e özel olarak pasta kesildi. TOÇEV Başkanı Ebru Uygun yaptığı konuşmada ev sahipleri Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur’a teşekkür etti. Gencer Savaş Bandosu gerçekleştirdiği muhteşem şovla renkli anlara sahne olurken katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

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Yazar Hakkında: /

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