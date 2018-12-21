Hediye Festivalinde 25. Yaş Kutlaması

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Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki yeni yıl hediye festivali “Best Gift Fest”, önceki gün güzel bir davetle Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti.

Deluxe Deco, Karafırın, DohoTurizm & Event ve 2M Büro Dizayn sponsorluğunda gerçekleşen giyim, gıda, aksesuar, dekorasyon gibi birbirinden farklı 50 markanın stant açtığı festivalde markalar yeni yıl konseptiyle ürünlerini misafirlere sergiledi. Makyaj Sanatçısı Mehmet Yıldırım gün boyunca TOÇEV için makyaj yaparak, elde ettiği geliri çocukların eğitimine bağışladı. Ayrıca 25. yılına giren TOÇEV’e özel olarak pasta kesildi. TOÇEV Başkanı Ebru Uygun yaptığı konuşmada ev sahipleri Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur’a teşekkür etti. Gencer Savaş Bandosu gerçekleştirdiği muhteşem şovla renkli anlara sahne olurken katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.