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Hedefim Sensin Ekibinden Panora Gösterimi

Ata Demirer
Ata Demirer, Gonca Vuslateri, Demet Akbağ, Kıvanç Baruönü
Kıvanç Baruönü
Davet

Hedefim Sensin Ekibinden Panora Gösterimi

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Okuma süresi 1 dakika

Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı, Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini yaptığı ‘Hedefim Sensin’ adlı filmin Ankara galası yapıldı.

Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen gösterime yönetmen Kıvanç Baruönü ile filmin başrol oyuncuları Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri katıldı. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği galada konuşan Ata Demirer, “Seyirciye çok hızlı geçen komik eğlenceli bir şey olduğu ile ilgili fikirlerimiz var şu an için. Daha öncesinde de çok komik ve güzel bir proje olduğunu düşünüyorduk filmin yapımcıları olarak, hem oyuncusu hem her şeyi olarak bunları düşünüyorduk ve düşündüklerimiz şu an hayata geçiyor. Bize ayrıca heyecan katıyor” dedi.

Yönetmen Kıvanç Baruönü de, çok iyi niyetlerle, çok samimi bir şey yaptıklarına inandıklarını ifade etti. Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve yönetmen Kıvanç Baruönü, filmi izlemeye gelenlerle birlikte selfie çekildi.

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Yazar Hakkında: /

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