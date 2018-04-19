Haremlique Istanbul’un Yeni Koleksiyonu Tanıtıldı
Caroline Koç ile Banu Yentur’un ev dekorasyon markası Haremlique Istanbul’un yeni koleksiyonu, Beymen Home Suadiye’de düzenlenen özel davetle tanıtıldı.
KOÇ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç ile ortağı Banu Yentur, Beymen Home Suadiye’de düzenlenen özel davetle Haremlique Istanbul’un yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı. Ümit Boyner, Ayşe Sadıkoğlu, Zeynep Germen, Emilia Güleryüz, Margarita Stoyanof, Mukaddes Olcay, Sema Basa, Esin Erer’in de yer aldığı davette, yeni koleksiyonlarının yanı sıra ev ve tekne dekorasyonunda müşterilerine sunduğu kişiye özel üretim hizmeti de tanıtıldı.
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