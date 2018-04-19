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Haremlique Istanbul’un Yeni Koleksiyonu Tanıtıldı

Banu Yentür, Caroline Koç, Ümit Boyner
Ayşe Sadıkoğlu, Zeynep Germen
Banu Yentür
Caroline Koç
İçim Gömüç, Gülden Büyükuçak
Sema Basa
Ümit Boyner
Davet

Haremlique Istanbul’un Yeni Koleksiyonu Tanıtıldı

yazan:
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Caroline Koç ile Banu Yentur’un ev dekorasyon markası Haremlique Istanbul’un yeni koleksiyonu, Beymen Home Suadiye’de düzenlenen özel davetle tanıtıldı.

KOÇ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç ile ortağı Banu Yentur, Beymen Home Suadiye’de düzenlenen özel davetle Haremlique Istanbul’un yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı. Ümit Boyner, Ayşe Sadıkoğlu, Zeynep Germen, Emilia Güleryüz, Margarita Stoyanof, Mukaddes Olcay, Sema Basa, Esin Erer’in de yer aldığı davette, yeni koleksiyonlarının yanı sıra ev ve tekne dekorasyonunda müşterilerine sunduğu kişiye özel üretim hizmeti de tanıtıldı.

 

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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