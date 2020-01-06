Hafıza Odası
Ahmet Güneştekin’in nesneler üzerinden bellek politikalarının doğasına baktığı işlerinden oluşan, son yıllardaki en kapsamlı kişisel sergisi “Hafıza Odası”, Pilevneli Project’in sunumu ve Daax Corporation’ın desteğiyle Pilevneli Mecidiyeköy’de açıldı.
Murat Pilevneli ve Aslı Pamir’in ev sahipliğini yaptığı sergiye, Daax Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Gozal’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Zülfü Livaneli ve iş, sanat, medya dünyasının birçok önde gelen ismi katıldı.
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