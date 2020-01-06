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Hafıza Odası

Ahmet Güneştekin, Hassan Gozal
Ahmet Güneştekin, Mehmet Ersoy, Murat Pilevneli
Ahmet Misbah Demircan
Aslıhan-Ömer Abacı
Ayşe Kucuroğlu
Belçim Bilgin
Doğan Yıldırım, Zülfü Livaneli
Ece-Mahsun Kırmızıgül
Elif Dürüst
Emin Hitay
Feryal Gülman
Gaye-Faruk Akömer
Gül Gölge
Hacı-Hakan Sabancı
Haluk-Fulya Nayman
Hikmet Eraslan
İnan Kıraç
Kezban Hatemi
Levent Kızıl
Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan
Murat Dalkılıç
Murat Pilevneli, Aslı Pamir
Mustafa Süzer
Naz Elmas, Erol Özmandıracı
Nazlı-Ali Sunal
Nebil Özgentürk
Ozan-Bahar Ser
Öznur Ekşioğlu, Özlem Bıçakçı
Ruken Mızraklı
Sedef Orman
Serra Türker
Sevval Sam
Sıla Gençoğlu
Sinan-Füsun Kuran
Sinan Öncel
Siren Ertan
Tunay-Yalçın Ayaydın
Ümit-Berrin İnanç
Yahsi-Maria Baraz
Zafer-Esra Civelek
Zeynep Sever Demirel
Davet

Hafıza Odası

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ahmet Güneştekin’in nesneler üzerinden bellek politikalarının doğasına baktığı işlerinden oluşan, son yıllardaki en kapsamlı kişisel sergisi “Hafıza Odası”, Pilevneli Project’in sunumu ve Daax Corporation’ın desteğiyle Pilevneli Mecidiyeköy’de açıldı.

Murat Pilevneli ve Aslı Pamir’in ev sahipliğini yaptığı sergiye, Daax Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Gozal’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Zülfü Livaneli ve iş, sanat, medya dünyasının birçok önde gelen ismi katıldı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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