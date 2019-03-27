H2o’nun İlk Gösterimi Mbfwi’de Gerçekleşti

Okuma süresi 1 dakika

Türk tasarımının öncü isimlerinden Özlem Süer yeni koleksiyon sunumu h2o’da insan hayatı için nefesten sonra gelen en önemli öğe olma gerçeğini suyun moleküler bileşimine ithafen multidipliner bir defileyle gerçekleştirdi. İlk kez MBFWI kapsamında görücüye çıkan koleksiyon moda severlerden tam not aldı.

Ünlü modacı Özlem Süer, h2o adlı 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonunu MBFWI bünyesinde görücüye çıkardı. Türk tasarımının öncü isimlerinden Özlem Süer, yeni koleksiyonu “h2o” ’da insan hayatının en önemli öğelerinden biri olan suyun gerçekliğini, Bioderma’nın su kadar saf olan misel suyu Sensibio H2O’dan ilham alarak defilesini gerçekleştirdi. Hayatın en önemli ögelerinden birinin su olduğu ilhamıyla yola çıkılan bu iş birliğinde, bir sonraki adım olarak Idea Universal ve Şimdi Derneği’nin hayata geçirdiği “Akıllı Köy” projesine destek verildi.