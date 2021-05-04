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Güzelleştiren Etkinlik

Sitare Kalyoncuoğlu, Begüm Gazioğlu
Hande Acar
Reyhan İpekel
Sitare Kalyoncuoğlu, Nergis Pekuysal
Davet

Güzelleştiren Etkinlik

yazan:
42
Okuma süresi 1 dakika

Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Medica Estetik Kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle ünlü hanımları ağırladı.

Dünya standartlarındaki teknolojik donanımı ve alanında başarılı isimlerden oluşan seçkin doktor kadrosuyla sunduğu ameliyatlı-ameliyatsız estetik hizmetiyle uygun yöntemler sunan Medica Estetik Kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle cemiyet hayatının ünlü hanımlarını bir araya getirdi. Dünyaca ünlü markanın Türkiye’deki tek uygulayıcısı olan klinikte SPA’da uzman eller tarafından uygulanan cilt bakımı ve masajın birlikteliği ritüele dönüşerek misafirlerine günün yorgunluğunu atabilecekleri eşsiz bir deneyim yaşattı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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