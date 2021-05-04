Güzelleştiren Etkinlik
Medikal deneyimlerini estetikle buluşturan Medica Estetik Kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle ünlü hanımları ağırladı.
Dünya standartlarındaki teknolojik donanımı ve alanında başarılı isimlerden oluşan seçkin doktor kadrosuyla sunduğu ameliyatlı-ameliyatsız estetik hizmetiyle uygun yöntemler sunan Medica Estetik Kliniği gerçekleştirdiği etkinlikle cemiyet hayatının ünlü hanımlarını bir araya getirdi. Dünyaca ünlü markanın Türkiye’deki tek uygulayıcısı olan klinikte SPA’da uzman eller tarafından uygulanan cilt bakımı ve masajın birlikteliği ritüele dönüşerek misafirlerine günün yorgunluğunu atabilecekleri eşsiz bir deneyim yaşattı.
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