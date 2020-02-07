Güzeller Taçlarına Kavuştu
Models Of Fashion 2019 güzellik yarışması finali Grand Ankara Otel’de yapıldı.
Bu yıl 10.’su düzenlenen Models Of Fashion güzellik yarışması, final gecesiyle son buldu. Jürinin oyları sonucu ODTÜ İktisat Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hüray Ertürk yarışmanın birincisi oldu. 20 yaşındaki güzel, tacını ünlü manken Tuğba Özay ve modacı Muammer Ketenci’nin elinden aldı. Yarışmanın jüri koltuğunda Tuğba Özay ve Muammer Ketenci’nin yanı sıra Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, Doktor Şenol Kalyoncu, Beril Çavuşoğlu, Nesrin Kılavuz gibi isimler oturdu.
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