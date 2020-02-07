En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema gala muzik video odul-toreni kapak-konusu decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Güzeller Taçlarına Kavuştu

Alev Koçak
Aslı Koç
Beril Çavuşoğlu
Bihan Koyunpınar
Burak Özdemir
Celalettin Solmaz
Dilek-Yalçın Genç
Duygu Sökmen
Erhan-Merve Karabağ
Gülşen Kaya
Özen Özer, Hüray Ertürk, Ceren Öztürk, Dilara Öztürk
Hilal Vural
Kutlu Tamay
Muammer Ketenci
Nesrin Kılavuz
Nezih Allıoğlu
Pınar Canalp
Selver Yazar Sümer
Süleyman Uzer
Tüzün Gelgel
Yazgülü Madak
Davet

Güzeller Taçlarına Kavuştu

yazan:
17
Okuma süresi 1 dakika

Models Of Fashion 2019 güzellik yarışması finali Grand Ankara Otel’de yapıldı.

Bu yıl 10.’su düzenlenen Models Of Fashion güzellik yarışması, final gecesiyle son buldu. Jürinin oyları sonucu ODTÜ İktisat Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hüray Ertürk yarışmanın birincisi oldu. 20 yaşındaki güzel, tacını ünlü manken Tuğba Özay ve modacı Muammer Ketenci’nin elinden aldı. Yarışmanın jüri koltuğunda Tuğba Özay ve Muammer Ketenci’nin yanı sıra Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, Doktor Şenol Kalyoncu, Beril Çavuşoğlu, Nesrin Kılavuz gibi isimler oturdu.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Her yıl düzenlenen Ayaklı Gazete Tv Yıldızları Ödülleri, 8. kez sahiplerini buldu. Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz’un

Davet

ÇEV Sanat’ın ‘Genç Yetenekler’ projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren Türkiye’nin üstün yetenekli genç müzisyenleri, Zorlu PSM'de verdikleri konserde

Davet

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

%d blogcu bunu beğendi: