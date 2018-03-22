‘‘Güzeller Renklerle Dans Etti’’

yazan: MAG 41

Dünya güzeli Azra Akın, Ünlü modeller Çağla Şikel, Özge Ulusoy, ulusalararası defilelerde yer alan Türkiye’de ilk kez adL+Cengiz Abazoğlu defilesinde podyuma çıkan, Öykü Baştaş Cengiz Abazoğlu tasarımlarıyla izleyenleri büyülediler…

Ziynet Sali, Ebru Şallı, Feryal Gülman, Işıl Reçber, Hakan Akkaya, Gül Gölge Saygı, Burcu Ziyal,Yelda Tiftik, Zeynep Ilıcalı, Esra Oflaz Güvenkaya, Aslı –Kaan Cüreklibatır Gibi Sanat Ve Cemiyet Hayatından Birçok Ünlü İsim Katıldı.

Adl+Cengiz Abazoğlu 2018 İlkbahar-Yaz ‘’Color Fest’’ Koleksiyonu Çırağan Palace Kempınskı’de Görücüye Çıktı. Cengiz Abazoğlu ‘‘İlk kez defile yapıyormuşçasına çok heyecanlıyım. Güzel arkadaşlarım Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Azra Akın tasarımlarıma hayat verdi. Defilede yer alan extreme sporcularının show performansı ile şehir hayatının hızını vurgulayarak renklerle pozitif ve dinamik enerjiyi tasarımlara yansıttık’ ’dedi.

adL+Cengiz Abazoğlu 2018 İlkbahar-Yaz Stili ‘’Color Fest’’ Etkisi Başladı…

Uğurhan Akdeniz Set&Show direktörlüğünde, Avrupa şampiyonu extreme sporcularının show performansı ile başlayan adL+CENGİZ ABAZOĞLU defilesinde, renklerin dansı izleyenleri etkisi altında bıraktı.

Ünlü modacı Cengiz Abazoğlu ‘‘İlham aldığımız renklerin, ruh haline etkisini ve insanların yaşam stillerine nasıl yansıdığını biliyoruz. Bizde bu sezon çok renkli ve farklı birçok kadın hayal ettik. Kadın yaşamını güzelleştirmek ve kolaylaştırmak asıl amacımız olunca ‘‘Color Fest’’ kendini önce kağıt üzerinde sonrada kumaşlar da gösterdi. Doğanın tüm güzel renklerini, dinamizmi şehir hayatına yorumladım’’ dedi.

adL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı ve Tasarım Direktörü Zehra Işık ‘‘Her sezon farklı heyecanlar yaşadığımız çalışma süresince, renklerin enerjisi bizi yine çok güzel yerlere getirdi. Cengiz Abazoğlu’nun tasarımlarıyla renklerın dansı, kadının farklı ifadelerini ortaya çıkardı. ‘‘Color Fest’’ pozitif enerjisiyle birçok ruh hallerinde kadınlara sesleniyor.’’ dedi.