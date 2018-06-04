Güreller’den Yeni Mağaza
Ankara cemiyet hayatı, Siemens ev aletlerinin ilk deneyim mağazasının açılış kokteylinde buluştu. Siemens ev aletleri, Türkiye’de ilk olan “deneyim” konseptli mağazasını Ankara Beytepe’de açtı. Beyaz eşya sektörünün başarılı isimlerinden Güreller ev sahipliğinde gerçekleşen açılış kokteyline Ankara cemiyet hayatının seçkin isimleri katıldı.
Ankara Beytepe’de açılan mağazada konuklar bir yandan barista Onur Reyhan ve Şef İnci Özay Hatipoğlu’nun mağazadaki deneyim alanlarında hazırladıkları ikramların keyfini çıkarırken, bir yandan da Siemens ev aletlerinin ileri teknoloji ürünlerini yakından inceleme ve deneme fırsatı buldu. Siemens ev aletleri, Türkiye’deki ilk yeni nesil “deneyim” mağazasını Ankara Beytepe’de hizmete açtı. Beyaz eşya ve aydınlatma sektörünün başarılı isimlerinden Güreller’in ev sahipliğinde mutfak alanında Şef İnci Özay Hatipoğlu’nun Siemens ankastre ürünleri ve küçük ev aletleri ile hazırladığı dünya mutfağından eşsiz lezzetlerin keyfini çıkaran konuklar, kahve deneyim alanında da Siemens’in ileri teknoloji ve üstün performanslı tam otomatik kahve makineleri ve ünlü barista Onur Reyhan’ın dokunuşlarıyla hazırlanan özel tarifler ile kahvenin engin dünyasını keşfettiler.
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