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Güreller’den Yeni Mağaza

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Açılış, Davet

Güreller’den Yeni Mağaza

yazan:
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Ankara cemiyet hayatı, Siemens ev aletlerinin ilk deneyim mağazasının açılış kokteylinde buluştu. Siemens ev aletleri, Türkiye’de ilk olan “deneyim” konseptli mağazasını Ankara Beytepe’de açtı. Beyaz eşya sektörünün başarılı isimlerinden Güreller ev sahipliğinde gerçekleşen açılış kokteyline Ankara cemiyet hayatının seçkin isimleri katıldı.

Ankara Beytepe’de açılan mağazada konuklar bir yandan barista Onur Reyhan ve Şef İnci Özay Hatipoğlu’nun mağazadaki deneyim alanlarında hazırladıkları ikramların keyfini çıkarırken, bir yandan da Siemens ev aletlerinin ileri teknoloji ürünlerini yakından inceleme ve deneme fırsatı buldu. Siemens ev aletleri, Türkiye’deki ilk yeni nesil “deneyim” mağazasını Ankara Beytepe’de hizmete açtı. Beyaz eşya ve aydınlatma sektörünün başarılı isimlerinden Güreller’in ev sahipliğinde mutfak alanında Şef İnci Özay Hatipoğlu’nun Siemens ankastre ürünleri ve küçük ev aletleri ile hazırladığı dünya mutfağından eşsiz lezzetlerin keyfini çıkaran konuklar, kahve deneyim alanında da Siemens’in ileri teknoloji ve üstün performanslı tam otomatik kahve makineleri ve ünlü barista Onur Reyhan’ın dokunuşlarıyla hazırlanan özel tarifler ile kahvenin engin dünyasını keşfettiler.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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