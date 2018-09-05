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Güreller’den Renkli Etkinlik

Ceren-Gülay Gürel
Ayfer-Mira Aykaç
Aysima-Emine Büyükbezirci
Beril-İklim Muratoğlu
Ceylin-Merve Eyüpoğlu
Merve-Tanem Tiritoğlu
Davet

Güreller’den Renkli Etkinlik

yazan:
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Ankara’nın önde gelen markalarından Güreller, Çayyolu’nda bulunan Gaggenau şubesinde renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Anneleriyle birlikte pasta yapmaya çelen çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Ceren ve Gülay Gürel’in düzenlediği “Renkli Kelebekler” etkinliği kapsamında, anneleriyle birlikte Güreller mutfağında pasta yapmaya gelen çocuklar keyifli anlar yaşadı. Altı anne ve sekiz çocuğun katıldığı etkinlikte, pasta yaparken bir yandan da müzik eşliğinde eğlenen çocuklar, etkinliğin sonunda katılım sertifikalarını aldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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