Güreller’den Renkli Etkinlik
Ankara’nın önde gelen markalarından Güreller, Çayyolu’nda bulunan Gaggenau şubesinde renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Anneleriyle birlikte pasta yapmaya çelen çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Ceren ve Gülay Gürel’in düzenlediği “Renkli Kelebekler” etkinliği kapsamında, anneleriyle birlikte Güreller mutfağında pasta yapmaya gelen çocuklar keyifli anlar yaşadı. Altı anne ve sekiz çocuğun katıldığı etkinlikte, pasta yaparken bir yandan da müzik eşliğinde eğlenen çocuklar, etkinliğin sonunda katılım sertifikalarını aldı.
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