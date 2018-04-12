En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Görkemli Düğün Töreni

Nazlı Kurbanzade, Ali Sunal
Yosun Güreli
Cihan-Çiğdem Kamer
Abdurrahim-Şükran Albayrak
Asuman-Hüsnü Güreli
Ayşegül Dinçkök
Begüm Kütük
Cana-Vakur Tokgözlü
Didem Antebi
Erdem Yener
Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük
Ergül Azaphan
Erol Evgin
İrem Sak
İzzet-Didem Antebi
Kerimcan Kamal,Doğa Rutkay
Meltem Cumbul
Meltem Kazaz
Murat Evgin
Onur Buldu, Esmeray Yıldırım
Oya Başar
Özlem Cankurtaran, Sedef İybar, Berna Sağlam, Tuna Öztürk
Pınar-Yağmur Atacan
Selim-Eda Kosif
Sibel Vatandost
Uğur Talayhan
Yasemin-Cefi Kamhi
Zafer Yıldırım
Fatih-Figen Kıral
Davet, Düğün

Görkemli Düğün Töreni

yazan:
12

Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin kızı Avukat Nazlı Kurbanzade ile merhum Kemal Sunal ile Gül Sunal’ın oğlu Tiyatrocu-Oyuncu Ali Sunal muhteşem bir düğün töreniyle 500 davetlinin huzurunda ömür boyu mutluluğa “evet” dedi.

Merhum Kemal-Gül Sunal’ın oğlu Tiyatrocu-Oyuncu Ali Sunal ile Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin kızı Avukat Nazlı Kurbanzade, Swissotel’de düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Arkadaşları vasıtası ile tanışan çift, Ocak ayında evlilik yolunda ilk mutlu adımı atarak nişanlanmışlardı. 500 davetlinin katıldığı gecede dünyaevine giren çiftten Ali Sunal’ın nikah şahitliğini Özlem Cankurtaran ile Necati Akpınar yaparken gelin Nazlı Kurbanzade’nin ise Gül Kabaktepe ve Muhammed Sirus Leki yaptı. Damatlık ve gelinliklerini Vakko’dan tercih eden çift düğünlerinde büyük beğeni topladı. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade düğün törenlerinin ardından balayı için Dubai’ye gitti.

0
Etiketler:
, , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Düğün

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman ile Sevda Zengin, Gayrettepe’deki Dedeman Hotel’de dünya evine girdi. İş dünyasının

Röportaj

O önemli gün geldi çattı! Peki gün sonu enerjimizin bitmemesi için neler yapmalıyız? Düğün günü nasıl beslenmeliyim?  Güne sıkı

Düğün

Blogger ve stil danışmanı Fulya Sezen ile bilgisayar mühendisi Erman Gültekinoğlu, şık bir düğünle evlendi. Çiftin Swissotel’deki düğününe