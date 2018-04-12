Görkemli Düğün Töreni
Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin kızı Avukat Nazlı Kurbanzade ile merhum Kemal Sunal ile Gül Sunal’ın oğlu Tiyatrocu-Oyuncu Ali Sunal muhteşem bir düğün töreniyle 500 davetlinin huzurunda ömür boyu mutluluğa “evet” dedi.
Merhum Kemal-Gül Sunal’ın oğlu Tiyatrocu-Oyuncu Ali Sunal ile Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin kızı Avukat Nazlı Kurbanzade, Swissotel’de düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Arkadaşları vasıtası ile tanışan çift, Ocak ayında evlilik yolunda ilk mutlu adımı atarak nişanlanmışlardı. 500 davetlinin katıldığı gecede dünyaevine giren çiftten Ali Sunal’ın nikah şahitliğini Özlem Cankurtaran ile Necati Akpınar yaparken gelin Nazlı Kurbanzade’nin ise Gül Kabaktepe ve Muhammed Sirus Leki yaptı. Damatlık ve gelinliklerini Vakko’dan tercih eden çift düğünlerinde büyük beğeni topladı. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade düğün törenlerinin ardından balayı için Dubai’ye gitti.
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