Golf Tutkunları Buluştu

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Turkcell Platinum ayrıcalığıyla İstanbul Kemer Country Golf Sahası’nda gerçekleşen turnuva, iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasının önde gelenlerini bir araya getirdi.

Dördüncü kez Kemer Country Golf Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge’ta şampiyonlar belli oldu. Toplamda üç gün süren turnuvada Cansen Başaran Symes, Beyhan Benardete, Serra Tokar, Binnur Egeli, Didem Aras ve Hamit Altıntop gibi cemiyetle spor dünyasından ünlü isimler de mücadele etti. İş, sanat ve cemiyet dünyasından golf severleri bir araya getiren turnuvada Erkekler A kategorisinin şampiyonluk kupasını Hasan Akçakayalıoğlu kaldırırken, kadınlar A kategorisinde mutlu sona ulaşan isim ise Nonita Chand oldu. Yerli ve yabancı 300’e yakın sporcunun katıldığı Turkcell Platinum Golf Challenge, ödül töreniyle sona erdi.