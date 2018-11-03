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Golf Tutkunları Buluştu

Ali Nuri Türker
Beyhan-Adilcan Benardete
Binnur Egeli
Cansen Başaran Symes, Levent Alimgil, Nursel Çökelek
Cavit Yıldız, Nihat Özdemir, Mevlüt Çavuşoğlu, Yıldırım Demirören
Cemal Kalyoncu
Didem Aras
Hakan Çarmıklı
Hamit Altıntop
Hasan Akçakayalıoğlu
Mehmet Ziylan
Mevlüt Çavuşoğlu
Mustafa Sarıoğlu, Bülent Ciritçi, Kıvanç Oktay, Korhan Kurdoğlu
Nihat Özdemir
Selçuk Çetin, Hasan Akçakayalıoğlu, Erdem Kıramer, Ali Nuri Türker
Serra Tokar
Yıldırım Demirören
Davet

Golf Tutkunları Buluştu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Turkcell Platinum ayrıcalığıyla İstanbul Kemer Country Golf Sahası’nda gerçekleşen turnuva, iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasının önde gelenlerini bir araya getirdi.

Dördüncü kez Kemer Country Golf Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge’ta şampiyonlar belli oldu. Toplamda üç gün süren turnuvada Cansen Başaran Symes, Beyhan Benardete, Serra Tokar, Binnur Egeli, Didem Aras ve Hamit Altıntop gibi cemiyetle spor dünyasından ünlü isimler de mücadele etti. İş, sanat ve cemiyet dünyasından golf severleri bir araya getiren turnuvada Erkekler A kategorisinin şampiyonluk kupasını Hasan Akçakayalıoğlu kaldırırken, kadınlar A kategorisinde mutlu sona ulaşan isim ise Nonita Chand oldu. Yerli ve yabancı 300’e yakın sporcunun katıldığı Turkcell Platinum Golf Challenge, ödül töreniyle sona erdi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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