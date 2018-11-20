Golf Tutkunları Buluştu

Okuma süresi 1 dakika

Bu yıl ilk kez Turkcell Platinum’un desteğiyle Klassis Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen Turkcell Platinum Golf Challenge, 200’e yakın yerli ve yabancı golf oyuncusunun katılımıyla gerçekleşti.

Turkcell, golf sporuna verdiği desteği yeni bir turnuvayla daha taçlandırdı. Bu yıl ilk kez Klassis Golf Kulübü’nde düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge, 200’e yakın golf oyuncusunun katılımıyla gerçekleştirildi. Ev sahipliğini Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yaptığı turnuva, aralarında Ahmet Özyazıcı, Hasan Gülkaya, Cavit Yıldız, Beyhan Benardete, Serra Tokar ve Hamit Altıntop’un bulunduğu iş, sanat, spor ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlüyü de bir araya getirdi. 18 çukurluk sahada gerçekleşen müsabakada, “Erkekler A-B-C” ve “Kadınlar A-B” kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Kazananlar, ödüllerini düzenlenen görkemli bir törenle aldı.