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Golf Tutkunları Buluştu

Ahmet Özyazıcı
Beyhan Benardete
Cavit Yıldız
Freddy Zank, Kaan Terzioğlu, Ahmet Özyazıcı, Cavit Yıldız
Hamit Altıntop
Hasan Gülkaya
Önder Çerezci, Beyhan Benardete, Serra Tokar, Aksel Butros
Yıldırım Kemaloğlu, Kemal Veli, Hasan Gülkaya, Mehmet Kazan
Davet

Golf Tutkunları Buluştu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Bu yıl ilk kez Turkcell Platinum’un desteğiyle Klassis Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen Turkcell Platinum Golf Challenge, 200’e yakın yerli ve yabancı golf oyuncusunun katılımıyla gerçekleşti.

Turkcell, golf sporuna verdiği desteği yeni bir turnuvayla daha taçlandırdı. Bu yıl ilk kez Klassis Golf Kulübü’nde düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge, 200’e yakın golf oyuncusunun katılımıyla gerçekleştirildi. Ev sahipliğini Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yaptığı turnuva, aralarında Ahmet Özyazıcı, Hasan Gülkaya, Cavit Yıldız, Beyhan Benardete, Serra Tokar ve Hamit Altıntop’un bulunduğu iş, sanat, spor ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlüyü de bir araya getirdi. 18 çukurluk sahada gerçekleşen müsabakada, “Erkekler A-B-C” ve “Kadınlar A-B” kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Kazananlar, ödüllerini düzenlenen görkemli bir törenle aldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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