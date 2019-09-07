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Golf Tutkunları Bodrum’da Buluştu

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Davet

Golf Tutkunları Bodrum’da Buluştu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Bitci.com tarafından düzenlenen Bitci.com Bodrum Golf Cup, Bodrum Golf Kulübü ile Regnum Golf & Country Club’ın ev sahipliğinde 100’ün üzerinde golf tutkununu bir araya getirdi.

Çağdaş Holding ve Swissôtel Resort Bodrum Beach’in destekleriyle Türkiye’de ilk kez kripto para ödülüyle düzenlenen golf turnuvası olma özeliğini taşıyan etkinlik Bodrum Golf Kulübü ile Regnum Golf & Country Club sahalarında eşzamanlı olarak oynandı. Turnuvada iki günün toplamında alınan skorlar genel sıralamayı belirledi. Turnuvanın gross birinciliğini Hüseyin Demirağ elde ederken tüm kategorilerde dereceye girenler, Bodrum Golf Kulübü’ndeki gala yemeği sonrası düzenlenen tören ile ödüllerine kavuştu. Erkekler ve kadınlarda toplam beş farklı kategoride, Bitci.com’un kendi koini olan CHFT’den (Her bir adeti 1 İsviçre Frangı’na denk) toplam 1.500 adet dağıtılırken, gross kategorisinin şampiyonu da ayrıca 300 CHFT’lik ödüle hak kazandı. Böylece turnuvada dereceye girenler yan ödüller dışında toplam 1.800 CHFT’nin sahibi oldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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