En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema gala muzik video kapak-konusu odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Golf Tutkunları Bir Arada

Selim Koray, Mustafa Aras, Nihat Özdemir, Hasan Akhayaloğlu
Nihat-Ebru Özdemir
Nihat Özdemir, Revna Demirören, Erol Şimşek
Yıldırım Demirören
Cemal Kalyoncu
Davet

Golf Tutkunları Bir Arada

yazan:
15
Okuma süresi 1 dakika

Türkiye’nin lider gruplarından Limak Holding’in, golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlediği “Limak Kemer Golf Cup” heyecanı, Kemer Country Club’da golf severleri bir araya getirdi.

Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra spor ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği, “Limak Kemer Golf Cup” ile sürdürüyor. İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen turnuvaya, iş insanı ve golf tutkunu 280 kişi katıldı.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Lüks otomobil denildiğinde akla gelen ilk marka olan Rolls-Royce tarihinin ilk SUV modelini Türkiye’ye getirdi. Türkiye’de Royal

Davet

‘Mutfakta Bilim Var!’ sloganıyla akademisyenleri ve gastronomi alanındaki profesyonelleri bir araya getiren Gastronomi Festivali gerçekleşti. Ankara Hacı Bayram

Davet

Sosyal yaşam dünyasının sevilen ve örnek çiftlerinden Aslı-Bora Pehlivanlar çiftinin sahibi olduğu Chin Chin'de çifte doğum günü

%d blogcu bunu beğendi: