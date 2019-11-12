Golf Tutkunları Bir Arada
Türkiye’nin lider gruplarından Limak Holding’in, golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlediği “Limak Kemer Golf Cup” heyecanı, Kemer Country Club’da golf severleri bir araya getirdi.
Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra spor ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği, “Limak Kemer Golf Cup” ile sürdürüyor. İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen turnuvaya, iş insanı ve golf tutkunu 280 kişi katıldı.
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