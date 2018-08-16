Golf dünyası Limak Bodrum Golf Cup’ta buluştu

yazan: MAG 5

Limak Holding tarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Limak Bodrum Golf Cup’ın ikincisi Bodrum Golf ve Tenis Kulübü’nde gerçekleşti. İş ve sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya 120’nin üzerinde isim katıldı. Turnuvanın birincisi gençlerde Turgut Akcan, kadınlarda Arzu Narin, erkeklerde ise Bülent Törek oldu…

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği Limak Bodrum Golf Cup ile sürdürüyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 11-12 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Golf ve Tenis Kulübü’nde düzenlenen turnuvaya iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

120’yi aşkın golf oyuncusunun katıldığı turnuvada Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de yarışmacı olarak yer aldı. Turnuvada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Ata GYO Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Digicom Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Yiğit, Bank Pozitif Genel Müdürü Hasan Akçakayalıoğlu gibi ünlü iş insanlarının yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un eşi Hülya Kocadon da yarıştı.

Limak Bodrum Golf Cup 2018; erkeklerde üç, kadınlarda iki ve gençlerde bir olmak üzere toplam altı kategoride düzenlendi. Turnuva sonunda kategorilerinde dereceye girenler ve özel ödülleri kazananlar kupalarına kavuştu. Kadınlarda A kategorisinde birinci Arzu Narin; erkeklerde ise Bülent Törek olurken, gençler kategorisinde Turgut Akcan 39 puanla ilk sırada yer aldı.

“Kültür, sanat, spor ve eğitime destek veriyoruz”

Ödül törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da katıldı. Turnuvanın ödül töreninde konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Limak Holding olarak sadece faaliyet gösterdiğimiz alanlara değil, kültüre, sanata, spora ve eğitime yatırım yapıyor, destek veriyoruz. Ülkemizin gerçek kalkınmasının gençlerimizin hem kaliteli bir eğitim almasında hem de sosyal yönü güçlü, çağdaş dünya ile bütünleşmiş bir yapıya sahip olmasından geçtiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Hedefimiz gençlere golfü sevdirmek”

Bu yıl ikincisini düzenlenen ve Türkiye golf hayatında köklü ve kalıcı bir yere sahip olmasını hedefledikleri Limak Bodrum Golf Cup’ın temelini de bu yaklaşımla attıklarını belirten Özdemir, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu sporla uzun yıllardır amatör olarak ilgilenen golf severleri, Bodrum’da buluşturup keyifli bir hafta sonu geçirdik. Ancak bu turnuvadaki en önemli hedefimiz, golf sporunu geniş kitlelere özellikle de gençlere tanıtmak ve onların golfe başlamalarına vesile olmak. İşte bu nedenle turnuvada gençler için özel bir kategori açtık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, dereceye girenlere ise tebriklerimi sunuyorum.”