GOBİ Yeni Koleksiyonunu Nişantaşı Mağazasında Tanıttı

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“Kralların kumaşı” olarak bilinen kaşmiri, tasarımlarıyla yeniden yorumlayan dünyanın sayılı kaşmir üreticilerinden Gobi, yeni koleksiyonunu düzenlenen özel bir trunk show ile tanıttı.

Distribütörlüğünü Özmen Öztürk ve Mustafa Gür’ün yaptığı Gobi’nin İstanbul Nişantaşı’nda geçtiğimiz aylarda açtığı mağazasındaki etkinliğe Deniz Akkaya, Pervin Ersoy, Sinem Yıldırım, Buket Taşdelen, Özlem Eraslan, Eda Erkul, Çağla Demir, Hazal Eylül Çelik gibi cemiyet ve televizyon dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Davette Gobi Türkiye CEO’su Gözde Öztürk konuklarla yakından ilgilenirken, Gobi’nin yeni koleksiyonu hakkında bilgiler de sundu. Gobi’nin yeni sezon koleksiyonu ise düzenlenen mini defileyle görücüye çıktı. Gözde Öztürk davette kısa bir konuşmayla konukları selamlarken, eşinin işleri dolayısıyla gidip geldikleri Moğolistan’dan Gobi kaşmir ürünlerini önce hediye olarak getirdiklerini, aldıkları güzel dönüşler dolayısıyla da ürünü Türkiye’ye getirmeye karar verdiklerini ve ilk mağazalarını Ankara’da açtıklarını söyledi. Moğolistan kaşmirinin İtalyan ve diğer kaşmirlerden farklı olduğunu anlatan Öztürk, “Moğolistan’da – 40, -50 derecede dağlarda yaşayan kaşmir keçileri en yumuşak kılları üretiyorlar. Bu kaşmir yünleri, hayvanlara hiçbir zarar verilmeden çene ve karın bölgesindeki tüyler taranarak elde ediliyor. Bu sebeple çok nadide bir ürün. Moğolistan kaşmirini kullananlar bu ürünün kalitesini hemen anlıyor.” diye konuştu. Öztürk, kaşmir kıyafetlerin sadece kış sezonu için olmadığını belirterek, ipekle karışık ince triko ve diğer ürünlerle sezonlarının 12 ay devam ettiğini kaydetti. Konuşmanın ardından ise konuklar bol bol alışveriş yaparken yeni yıl öncesi sevdiklerine hediyeler alarak mağazadan ayrıldılar.