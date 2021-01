Okuma süresi 1 dakika

Ünlü ressam Ergin İnan resimlerinin Hatice Gökçe tasarımları ve ipek kumaşları ile buluşan “Giyilebilir Sergi” ilk kez Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Canvas Art Gallery Ankara’da sergilenen tasarımlar, MAG PR Solutions organizasyonu ile düzenlenen şık davette Ankaralıların beğenisine sunuldu. Ergin İnan’ın, Mevlana’nın kendi el yazısından hazırladığı resimlerin ipek kumaşla buluştuğu sergide, tasarımlar göz doldururken sanatseverler tarafından da tam not aldı. Pandemi koşulları nedeni ile sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen davette, konuklar küçük gruplar şeklinde belirlenen seanslarda iki günde sergiyi gezme imkânına sahip oldu. Ergin İnan’ın yedi eserinden yirmi farklı modele uygulanarak tasarlanan ve her birinden sadece on adet bulunan ürünler sertifikalı bir şekilde teslim edildi. n