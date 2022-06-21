Genç Yetenekler Dünyaya Seslendi
ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Sanat, yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden genç müzisyenlerin sahne aldığı dev bir konser gerçekleştirdi.
ÇEV Sanat, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde, uluslararası başarılara sahip ve dünya sahnelerinde ülkemizi temsil eden genç müzisyenlerin sahne aldığı dev bir konser gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını yapan, gecenin onur konuğu Haldun Dormen’e “Yaşam Boyu Onur Plaketi” takdim edildi. Birçok büyük markanın sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.
Yorum Bırakın