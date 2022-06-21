En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala video odul-toreni decotrend konser balo saglik kapak-konusu bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Genç Yetenekler Dünyaya Seslendi

blank
Berrin Yoleri
blank
Dalia Garih
blank
Buket Taşdelen
blank
Emine Sabancı-Erhan Kamışlı
blank
Haluk, Yelda Kalyoncu
blank
Kaan Taşkent, Mine Kalpakçıoğlu
blank
Arzu Sabancı
blank
Maya Portakal Bitargil
blank
Tolga Arman, Demet Şener
blank
Begüm, Hatice Eyilik
blank
Beste-Mustafa Yurttaş
blank
Pelin, Baver Özalp
blank
Songül Toprak Özsan
blank
Roula Habbab
blank
Revna Demirören
blank
Saffet Emre Tonguç
blank
Ebru Kohen
blank
Siren, Ersin Kayalar
blank
Aslı Şen
blank
Batu, Gözde Aksoy
blank
Demet Hanif
blank
Feryal Gülman
blank
Eda, Melis Kosif
blank
Gül Gölge
blank
Ceylan, Tal Garih
Davet

Genç Yetenekler Dünyaya Seslendi

yazan:
13
Okuma süresi 1 dakika

ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) Sanat, yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden genç müzisyenlerin sahne aldığı dev bir konser gerçekleştirdi. 

ÇEV Sanat, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde, uluslararası başarılara sahip ve dünya sahnelerinde ülkemizi temsil eden genç müzisyenlerin sahne aldığı dev bir konser gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını yapan, gecenin onur konuğu Haldun Dormen’e “Yaşam Boyu Onur Plaketi” takdim edildi. Birçok büyük markanın sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Pasion Turca organizasyonu ile Bilkent Otel’de izleyiciyle buluşan ve sahne yerine seyircinin arasında üç yüz altmış derece

Davet, Düğün

Eski bakanlardan Oktay Vural’ın oğlu Yavuz Vural, hukuk fakültesinde okuduğu sırada tanıştığı Ecem Baygün ile Ankara’da düzenlenen

Davet

Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneğinin (ÇABA), gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere düzenlediği alışveriş şenliği,

%d blogcu bunu beğendi: