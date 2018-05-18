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Gelinliğinde Kendi İmzası Var

Davet, Düğün

Gelinliğinde Kendi İmzası Var

yazan:
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Modacı Siren Ertan, 3 yıllık sevgilisi Ersin Kayalar ile Bodrum Türkbükü’nde evlendi. Bodrum Türkbükü’nde gerçekleştirilen törene çiftin yakın dostları katıldı.

Sosyetik güzel Siren ErtanErsin Kayalar ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahından kareler sosyal medyada paylaşıldı. Modacı Siren Ertan, 3 yıllık sevgilisi Ersin Kayalar ile Bodrum Türkbükü’nde evlendi. Bodrum Türkbükü’nde gerçekleştirilen törene çiftin yakın dostları katıldı. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Güzel modacı, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafının altında yazdığı yorumda bu özel gününde kendi gelinliğini kendisinin dikmiş olmasından duyduğu heyecanı ve mutluluğu ifade etti.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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