Gelinliğinde Kendi İmzası Var
Modacı Siren Ertan, 3 yıllık sevgilisi Ersin Kayalar ile Bodrum Türkbükü’nde evlendi. Bodrum Türkbükü’nde gerçekleştirilen törene çiftin yakın dostları katıldı.
Sosyetik güzel Siren Ertan, Ersin Kayalar ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahından kareler sosyal medyada paylaşıldı. Modacı Siren Ertan, 3 yıllık sevgilisi Ersin Kayalar ile Bodrum Türkbükü’nde evlendi. Bodrum Türkbükü’nde gerçekleştirilen törene çiftin yakın dostları katıldı. Çiftin nikahından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Güzel modacı, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafının altında yazdığı yorumda bu özel gününde kendi gelinliğini kendisinin dikmiş olmasından duyduğu heyecanı ve mutluluğu ifade etti.
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