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Geleneksel Yaz Daveti

Eşref Cerrahoğlu
Tahire Demircan, Sevda Yazıcı, Rahmi Koç
Ayşegül Dinçkök
Emil-Şükran Güzeliş
Davet

Geleneksel Yaz Daveti

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İşadamı Eşref Cerrahoğlu ve eşi Fulya Cerrahoğlu, artık bir Bodrum geleneği olan yaz davetlerini geçtiğimiz hafta 19. kez gerçekleştirdi.

İş dünyasının ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanı sıra yurt dışından tatil için gelen yabancı misafirlerini de ağırlayan Cerrahoğlu çifti, konuklarını evlerinde ağırladı. Denizden ve karadan gelen davetliler, ilk olarak kokteyl ile karşılandı. Eşref Bey, davetliler masalarına geçtikten sonra kısa bir konuşma yapıp dostlarına katılımları için teşekkür etti. Yaklaşık 50 davetlinin katıldığı geceye, çok sayıda yabancı misafirin yanı sıra Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Tahire Demircan, Aysegül Dinçkök, Emil-Şükran Güzeliş gibi isimler vardı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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