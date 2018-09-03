Geleneksel Yaz Daveti

yazan: MAG 3

İşadamı Eşref Cerrahoğlu ve eşi Fulya Cerrahoğlu, artık bir Bodrum geleneği olan yaz davetlerini geçtiğimiz hafta 19. kez gerçekleştirdi.

İş dünyasının ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanı sıra yurt dışından tatil için gelen yabancı misafirlerini de ağırlayan Cerrahoğlu çifti, konuklarını evlerinde ağırladı. Denizden ve karadan gelen davetliler, ilk olarak kokteyl ile karşılandı. Eşref Bey, davetliler masalarına geçtikten sonra kısa bir konuşma yapıp dostlarına katılımları için teşekkür etti. Yaklaşık 50 davetlinin katıldığı geceye, çok sayıda yabancı misafirin yanı sıra Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Tahire Demircan, Aysegül Dinçkök, Emil-Şükran Güzeliş gibi isimler vardı.