Geleneksel Alışveriş Şenliği
Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneğinin (ÇABA), gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere düzenlediği alışveriş şenliği, eğlenceli etkinliklerle gerçekleşti.
ÇABA Derneğinin, gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktardığı alışveriş şenliği renkli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl on birincisi düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin önde gelen markaları ÇABA Derneği aracılığıyla önemli sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulundu. Dernek yönetim kurulu üyeleri ve tüm ÇABA gönüllüleri ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte, ünlü markalar standlarıyla yer aldı. Birçok tanınan ismin bir araya gelip derneğe katkıda bulunduğu etkinlik keyifli anlara sahne oldu.
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