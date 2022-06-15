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Geleneksel Alışveriş Şenliği

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Davet

Geleneksel Alışveriş Şenliği

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneğinin (ÇABA), gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktarmak üzere düzenlediği alışveriş şenliği, eğlenceli etkinliklerle gerçekleşti.

ÇABA Derneğinin, gelirini sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine aktardığı alışveriş şenliği renkli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl on birincisi düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin önde gelen markaları ÇABA Derneği aracılığıyla önemli sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulundu. Dernek yönetim kurulu üyeleri ve tüm ÇABA gönüllüleri ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte, ünlü markalar standlarıyla yer aldı. Birçok tanınan ismin bir araya gelip derneğe katkıda bulunduğu etkinlik keyifli anlara sahne oldu. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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