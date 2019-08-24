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Garden Terrace’da Yaza Merhaba

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Brendan Ward Wendy, Jane Hinton
Candan Eren, Nazlı Gügünağaoğlu
Daria-Sinan Köseoğlu
Gamze-Metin Güngör
Mary Annne Vassallo, Eduardo Gradilone
Mehmet-Gülay Dora
Murat-Berna Altunay
Neda Alemohammed, Marc Innes Brown
Sinem Dinlenmez
Davet

Garden Terrace’da Yaza Merhaba

yazan:
3
Okuma süresi 1 dakika

Garden Terrace’da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center ve Lugal, A Luxury Collection Hotel; Ankara Genel Müdürü Sinan Köseoğlu’nun davetiyle “Yaza Merhaba” partisi gerçekleştirildi.

Büyükelçilik yetkililerinin, iş dünyasının önde gelen isimlerinin ve turizm sektöründeki birçok üst yöneticinin katıldığı davetin ev sahibi olarak Sinan Köseoğlu: “Çok keyifli bir etkinlikle yazı karşıladık. Şehrin merkezinde bulunan ve Ankara’nın en iyi gün batımına sahip olan Garden Terrace’da caz müzik eşliğinde çok değerli misafirlerimizi ağırlamak bizler için büyük mutluluk,” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.

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