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Gallada ve Topside Bar Açılışı İstanbul’u Salladı

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Davet

Gallada ve Topside Bar Açılışı İstanbul’u Salladı

yazan:
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Eşsiz mutfak destinasyonu Gallada ve Topside Bar’ın açılışı, İstanbul Boğazı manzarasındaki özel bir davetle yapıldı.

The Peninsula Istanbul ve Şef Fatih Tutak ev sahipliğindeki davete iş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Otel Genel Müdürü Jonathan H. Crook ve Gallada Direktör Şefi Fatih Tutak; davetin açılışında ilham veren bir konuşma yaptı. Dünyaca ünlü DJ grubu Avangart Tabldot, performanslarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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