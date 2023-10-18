Gallada ve Topside Bar Açılışı İstanbul’u Salladı
Eşsiz mutfak destinasyonu Gallada ve Topside Bar’ın açılışı, İstanbul Boğazı manzarasındaki özel bir davetle yapıldı.
The Peninsula Istanbul ve Şef Fatih Tutak ev sahipliğindeki davete iş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Otel Genel Müdürü Jonathan H. Crook ve Gallada Direktör Şefi Fatih Tutak; davetin açılışında ilham veren bir konuşma yaptı. Dünyaca ünlü DJ grubu Avangart Tabldot, performanslarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.
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