G4 Güven Estetik Yenilendi

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Ankara’da Güven Sağlık Grubu bünyesinde hizmet veren ve yenilenen G4 Güven Estetik’in lansmanı gerçekleştirildi.

Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü’nde bulunan G4 Güven Estetik, gelişen ve yenilenen uygulamalarını düzenlenen etkinlikte tanıttı. Lansmana, Ankara iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Güven Sağlık Grubu içerisinde Ankara’da çok az sayıda bulunan cihazların olduğunu söyleyen, G4 Güven Estetik’ten Dr. Serkan Öztürk: “Leke tedavisinde kullanılan Thulium Lazer yöntemi var. Aynı zamanda dövme sildirme için kullanılan Pico Lazer yöntemi de merkezimizde uygulanmaktadır. Pico Lazer yöntemi tüm Türkiye’de sadece 4 yerde kullanılıyor” dedi.