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G4 Güven Estetik Yenilendi

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G4 Güven Estetik Yenilendi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara’da Güven Sağlık Grubu bünyesinde hizmet veren ve yenilenen G4 Güven Estetik’in lansmanı gerçekleştirildi.

Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü’nde bulunan G4 Güven Estetik, gelişen ve yenilenen uygulamalarını düzenlenen etkinlikte tanıttı. Lansmana, Ankara iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Güven Sağlık Grubu içerisinde Ankara’da çok az sayıda bulunan cihazların olduğunu söyleyen, G4 Güven Estetik’ten Dr. Serkan Öztürk: “Leke tedavisinde kullanılan Thulium Lazer yöntemi var. Aynı zamanda dövme sildirme için kullanılan Pico Lazer yöntemi de merkezimizde uygulanmaktadır. Pico Lazer yöntemi tüm Türkiye’de sadece 4 yerde kullanılıyor” dedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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