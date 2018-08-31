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Fransa Büyükelçiliği’nden Milli Gün Coşkusu

Aiko Miyajima
Şermin Aldemir, Baran Yazıcı
Charles Fries
Damla Gölpınar
Ebru Ecer
Eda Akgündüz
Fatma Buldanlı, Tülay Demirdağ
Gülsüm-Bilgehan-Mustafa Toker
Hazal Toker
Helene-Charles Fries
Marion Erdman, Helena Fries-Martin Erdman
Sakine Akıska
Serap Memiş Akbulut
Zeynep-Şeref Köksalan
Davet

Fransa Büyükelçiliği’nden Milli Gün Coşkusu

yazan:
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Başkent’in renkli diplomatik etkinlikleri arasında yer alan “Fransa Milli Günü”, Fransa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Her yıl 14 Temmuz’da kutlanan Fransa Milli Günü (Bastille) nedeniyle Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nde özel bir resepsiyon düzenlendi. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ve eşi Helene Fries’ın ev sahipliğindeki resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi de katıldı. Bakan Mehmet Ersoy ve Büyükelçi Charles Fries’ın konuşmalarıyla başlayan gece, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla devam etti. Konuklara Fransız mutfağının özel lezzetleri ikram edildi. İlerleyen saatlerde DJ performansı eşliğinde eğlenen konuklar, müzik ve güzel havanın keyfini dans ederek çıkardı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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