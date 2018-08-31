Fransa Büyükelçiliği’nden Milli Gün Coşkusu
Başkent’in renkli diplomatik etkinlikleri arasında yer alan “Fransa Milli Günü”, Fransa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Her yıl 14 Temmuz’da kutlanan Fransa Milli Günü (Bastille) nedeniyle Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’nde özel bir resepsiyon düzenlendi. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ve eşi Helene Fries’ın ev sahipliğindeki resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi de katıldı. Bakan Mehmet Ersoy ve Büyükelçi Charles Fries’ın konuşmalarıyla başlayan gece, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla devam etti. Konuklara Fransız mutfağının özel lezzetleri ikram edildi. İlerleyen saatlerde DJ performansı eşliğinde eğlenen konuklar, müzik ve güzel havanın keyfini dans ederek çıkardı.
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