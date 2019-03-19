Flo’dan Yeni Koleksiyon

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FLO’nun 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyon tanıtımı, markanın yeni yüzü Meryem Uzerli’nin katılımıyla Fenix İstanbul’da düzenlenen lansman ile tanıtıldı.

“FLO, herkesin ayakkabıcısı o.” vizyonuyla Türkiye’nin lider ayakkabı markası olmaya devam eden firmanın yeni koleksiyonu tanıtıldı. FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette Meryem Uzerli, ayakkabı tutkunlarına koleksiyonu yakından tanıtmayı ihmal etmedi.