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Flo’dan Yeni Koleksiyon

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Davet

Flo’dan Yeni Koleksiyon

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

FLO’nun 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyon tanıtımı, markanın yeni yüzü Meryem Uzerli’nin katılımıyla Fenix İstanbul’da düzenlenen lansman ile tanıtıldı.

“FLO, herkesin ayakkabıcısı o.” vizyonuyla Türkiye’nin lider ayakkabı markası olmaya devam eden firmanın yeni koleksiyonu tanıtıldı. FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette Meryem Uzerli, ayakkabı tutkunlarına koleksiyonu yakından tanıtmayı ihmal etmedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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