Fazıl Say’dan Müzik Şöleni
Doğuş Grubu’nun kurucu desteğiyle gerçekleşen 14. Bodrum Müzik Festivali kapsamında sahne alan dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say, müzik şöleni yaşattı.
Doğuş Grubu kurucu destekçiliğinin yanı sıra, DenizBank’ın desteği, Turkcell’in ana sahne sponsorluğu, Audi ve D-Marin’in katkılarıyla düzenlenen 14. Bodrum Müzik Festivali ikinci akşamında dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ı ağırladı. Dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerle olağanüstü başarı yakalayan; kayıt çalışmaları, müzikal işbirlikleri ve besteleriyle uluslararası platformda isim yapan Fazıl Say, D-Marin Turgutreis Turkcell Sahnesi’nde yaklaşık 5 bin müzikseverle buluştu. İş ve cemiyet hayatından Türkan Sabancı, Hüsnü Özyeğin, Ayşegül Dinçkök, Hakan Ateş gibi ünlü isimler, Fazıl Say’ı dinlemeye gelenler arasındaydı.
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