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Fazıl Say’dan Müzik Şöleni

Fazıl Say
Ayşegül Dinçkök
Hakan Ateş
Hüsnü Özyeğin
Ruken Mızraklı, İsmet Alpagut
Türkan Sabancı
Davet

Fazıl Say’dan Müzik Şöleni

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Doğuş Grubu’nun kurucu desteğiyle gerçekleşen 14. Bodrum Müzik Festivali kapsamında sahne alan dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say,  müzik şöleni yaşattı.

Doğuş Grubu kurucu destekçiliğinin yanı sıra, DenizBank’ın desteği, Turkcell’in ana sahne sponsorluğu, Audi ve D-Marin’in katkılarıyla düzenlenen 14. Bodrum Müzik Festivali ikinci akşamında dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say’ı ağırladı. Dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerle olağanüstü başarı yakalayan; kayıt çalışmaları, müzikal işbirlikleri ve besteleriyle uluslararası platformda isim yapan Fazıl Say, D-Marin Turgutreis Turkcell Sahnesi’nde yaklaşık 5 bin müzikseverle buluştu. İş ve cemiyet hayatından Türkan Sabancı, Hüsnü Özyeğin, Ayşegül Dinçkök, Hakan Ateş gibi ünlü isimler, Fazıl Say’ı dinlemeye gelenler arasındaydı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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