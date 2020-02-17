Fairmont Quasar’dan Oscar Partisi

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Fairmont Quasar Istanbul ve BeEntertainment Media Group muhteşem bir Oscar ödülleri davetine ev sahipliği yaptı.

Fairmont Quasar Istanbul ve BeEntertainment Media Group, 10 Şubat 2020 tarihinde birbirinden ünlü konukların katıldığı “Oscar Ödül Gecesi” temalı bir partiye ev sahipliği yaptı.

Tüm dünyada heyecanla beklenen 92. Akademi Ödülleri’ni canlı yayında seyreden konuklar arasında Özge Özder, Sinan Güleryüz, Aslı Tandoğan, Hazal Türesan, Melisa Döngel, Ece Ceşmioğlu, Serra Pirinç, Kaan Taşaner, Atakan Işıktutan, Ümit Kantarcılar, Çağrı Çıtanak, Bihter Dinçel ve İpek Karapınar gibi isimler yer aldı.

Fairmont Quasar Istanbul’un gecenin konseptine göre özel olarak hazırlanan Kral Dairesi’nde gerçekleştirilen davet kırmızı halı geçişiyle başladı. BeEntertainment Media Group’un birbirinden renkli sürprizleri konuklarla buluşturduğu etkinlik, misafirlerin ödül töreni hakkındaki tahminlerini seçtikleri Oscar bingosu ve sembolik Oscar heykellerinin verilmesiyle devam etti.

Gece boyunca konuklara, Fairmont Quasar Istanbul’un Executive Chef’i Soner Kesgin tarafından hazırlanan Oscar gecesi lezzetleri ve muhteşem tatlılar ikram edildi.

Dünya genelinde 250’den fazla filmin ana sahnesinin çekildiği ve “Fairmont Loves Films” (Fairmont bir Film Severdir) sloganıyla sinemaya katkıda bulunmaya devam eden Fairmont’un Türkiye’deki ilk oteli Fairmont Quasar Istanbul ve birbirinden özgün etkinliklere imza atan BeEntertainment Media Group tarafından düzenlenen eğlenceli davet sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.