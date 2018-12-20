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Pilevneli Mecidiyeköy’ün ilk “Fabrika’da:10 Sanatçı / 10 Bireysel Pratik” isimli sergisinin açılışı, önceki akşam Mecidiyeköy’de gerçekleşti.

Pilevneli’nin temsil ettiği 10 sanatçıdan oluşan sergide Refik Anadol, Hans Op de Beeck, Daniel Firman, Arik Levy, Tony Matelli, Ida Tursic&Wilfried Mille, Youssef Nabil, Şener Özmen, Jean Pigozzi ve Erdoğan Zümrütoğlu’nun ‘nun eserleri sergide yer aldı. Cemiyet hayatının sanatsever isimlerinin yer aldığı sergi açılışında Berrak Barut, Feryal Gülman, Serra Türker, Arzu Sabancı, Hacı Sabancı gibi isimler yer aldı.