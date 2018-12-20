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Fabrika’da:10 Sanatçı / 10 Bireysel Pratik

Murat Pilevneli, Aslı Pamir
Ayşe Boyner, Cem Televi
Serra Türker
Mirgün Cabas, Hayri İnönü
Berrak Barut
Bünyamin-Lamia Aydın
Didem Kurdoğlu
Ekin Koç
Emin Hitay
Emir Bahadır
Feryal Gülman
Gül Delemen, Ali Esad Göksel
Hacı-Arzu Sabancı
İnci Ertuğ, Ece Kurdoğlu
Koray Kezbaan, Arca Batıbeki
Merih Turan
Neslişah-Engin Altan Düzyatan
Özlem Güsar
Sare Pilevneli, Tuba Ünsal
Sinem Güven
Sinem Yıldırıım
Tuğçe Peksayar, Gülbin Simitçioğlu
Zafer Yıldırım, Şota Arvaladze
Zeynep Demirel
Zeynep Germen
Zeynep Üstünel
Davet

Fabrika’da:10 Sanatçı / 10 Bireysel Pratik

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Pilevneli Mecidiyeköy’ün ilk “Fabrika’da:10 Sanatçı / 10 Bireysel Pratik” isimli sergisinin açılışı, önceki akşam Mecidiyeköy’de gerçekleşti.

Pilevneli’nin temsil ettiği 10 sanatçıdan oluşan sergide Refik Anadol, Hans Op de Beeck, Daniel Firman, Arik Levy, Tony Matelli, Ida Tursic&Wilfried Mille, Youssef Nabil, Şener Özmen, Jean Pigozzi ve Erdoğan Zümrütoğlu’nun ‘nun eserleri sergide yer aldı. Cemiyet hayatının sanatsever isimlerinin yer aldığı sergi açılışında Berrak Barut, Feryal Gülman, Serra Türker, Arzu Sabancı, Hacı Sabancı gibi isimler yer aldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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