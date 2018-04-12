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Etkinlik Ve Toplantı Sektörünün “Oscar”ları Dağıtıldı

Davet, Ödül Töreni

Etkinlik Ve Toplantı Sektörünün “Oscar”ları Dağıtıldı

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Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en iyilerini ödüllendiren ACE of M.I.C.E. Awards, Türk Telekom Ana sponsorluğunda Uniq Hall’de gerçekleşti.

Turizm Medya Grubu ve TETKİD (Türkiye Etkinlik, Toplantı ve Kongre Sektörü Yöneticileri Derneği) Başkanı Volkan Ataman’ın başkanlığında ve Turizm Medya Grubu organizasyonuyla gerçekleşen MICE ve Etkinlik sektörünün Oscar’ı kabul edilen törende Volkan Ataman tüm konuklarını kırmızı halıda karşıladı. Açılış konuşmasında tüm Türkiye MICE sektörünü kucaklayan Volkan Ataman, Türkiye ve İstanbul’u dünya MICE sektörünün lider destinasyonu haline getirmek için tüm sektörle el ele vererek çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Törende ayrıca Kore Turizm Organizasyonu ve Turizm Medya Grubu arasında, her iki destinasyonun MICE pazarında güçlendirilmesi amacıyla iyi niyet antlaşması imzalandı. Törenin açılışında bir konuşma yapan yeni TÜRSAB Başkanı, Değişim Harekatı’nın lideri Firuz Bağlıkaya’yı tüm salon ayakta alkışladı. Ödül takdimi sırasında sahneye TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri tam katılım gösterdi. Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün kalite çıtasının yükselmesine en önemli katkıyı sağlayan, ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri gecesine iş, siyaset, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimler katıldı.

 

 

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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