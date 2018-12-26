Erken Yeni Yıl Kutlaması

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Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD), geleneksel yılbaşı balosunu yoğun katılımın olduğu bir partiyle Sheraton Hotel’de kutladı.

Sheraton Hotel’de görkemli bir baloyla yeni yaşını ve yeni yılını kutlayan ANGİKAD’ı dernek üyeleri ve kadın girişimciler yalnız bırakmadı. ANGİKAD üyelerin yanı sıra iş ve sanat dünyasından tanınmış isimlerin katıldığı baloya, ilgi yoğun oldu. Baloya katılan konuklar, şıklarıyla göz doldurdu. Gecede üyelere plaket takdimi yapıldı.