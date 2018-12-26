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Erken Yeni Yıl Kutlaması

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Erken Yeni Yıl Kutlaması

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD), geleneksel yılbaşı balosunu yoğun katılımın olduğu bir partiyle Sheraton Hotel’de kutladı.

Sheraton Hotel’de görkemli bir baloyla yeni yaşını ve yeni yılını kutlayan ANGİKAD’ı dernek üyeleri ve kadın girişimciler yalnız bırakmadı. ANGİKAD üyelerin yanı sıra iş ve sanat dünyasından tanınmış isimlerin katıldığı baloya, ilgi yoğun oldu. Baloya katılan konuklar, şıklarıyla göz doldurdu. Gecede üyelere plaket takdimi yapıldı.

 

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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