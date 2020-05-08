Erkek Koleksiyonu Tanıtıldı
Sektörde üçüncü yılına giren Griby3 markasının ürün yelpazesine erkek koleksiyonu da eklendi. Raffles Istanbul’un boğaz manzaralı Residence Lounge’ında yapılan lansmanda, ortaklar misafirleriyle yakından ilgilendi.
Ünlü ortaklar Funda Filibeli, Selin Sunar ve Pelin Altunis’in kurduğu Griby3, kadın koleksiyonuna GriMen erkek hazır ve özel dikim gömlek koleksiyonunu da ekledi. Tanıtımı gerçekleştirilen kapsül gömlek koleksiyonu davetlilerden tam not aldı.
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