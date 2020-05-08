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Erkek Koleksiyonu Tanıtıldı

Davet

Erkek Koleksiyonu Tanıtıldı

yazan:
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Sektörde üçüncü yılına giren Griby3 markasının ürün yelpazesine erkek koleksiyonu da eklendi. Raffles Istanbul’un boğaz manzaralı Residence Lounge’ında yapılan lansmanda, ortaklar misafirleriyle yakından ilgilendi.

Ünlü ortaklar Funda Filibeli, Selin Sunar ve Pelin Altunis’in kurduğu Griby3, kadın koleksiyonuna GriMen erkek hazır ve özel dikim gömlek koleksiyonunu da ekledi. Tanıtımı gerçekleştirilen kapsül gömlek koleksiyonu davetlilerden tam not aldı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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