Erdoder Sezonu Açtı
Prematüre bebeklerin hayata tutunmaları için çalışmalar yapan Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (Erdoder) üyeleri ve destekçileri yeni sezonu İstinye Park’ta bulunan La Petite Maison Istanbul’da düzenlenen şık bir davetle açtı.
Sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla gerçekleşen davette konuklar Erdoder’in gelecek projeleriyle ilgili bilgi edindiler. Erdoder Başkanı Canan Göztepe ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen davette Gaziantep’te açılması planlanan erken doğum ünitesinin bilgileri de paylaşıldı. Göztepe, davette kısa bir konuşma yaparken, konuşmasında derneğin daha önceden hizmete soktuğu Mardin, Kars ve Sinop’taki erken doğum ünitelerinin faaliyetleri hakkında bilgiler sunarak “Kasım ayında düzenleyeceğimiz kermeste Gaziantep’te hizmete girecek erken doğum ünitesi için büyük bir adımı gerçekleştirmiş olacağız. Sizlerin destekleriyle bugünlere geldik ve yüzlerce prematüre bebeğe umut olduk.” dedi. Konuşmanın ardından konuklar yemeğe geçerken davet akşam saatlerinde son buldu.
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