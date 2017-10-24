En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Erdoder Sezonu Açtı

Aycan Alp, Gül Ergi
Ayşe Burcu Kaya
Berrin Zorlu, Canan Göztepe
Berrin Zorlu
Eda Erdoğan
Evrim Başaran
Figen Kıral
Gül Ergi
Özlem Eraslan
Selma Sonay
Sevil Bostancı, Eda Erdoğan
Sevil Bostancı
Tuğba Keskin
Yasemin Gazanfer
Züleyha Özgül
Davet

Erdoder Sezonu Açtı

yazan:
7

Prematüre bebeklerin hayata tutunmaları için çalışmalar yapan Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (Erdoder) üyeleri ve destekçileri yeni sezonu İstinye Park’ta bulunan La Petite Maison Istanbul’da düzenlenen şık bir davetle açtı.

Sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinin katılımıyla gerçekleşen davette konuklar Erdoder’in gelecek projeleriyle ilgili bilgi edindiler. Erdoder Başkanı Canan Göztepe ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen davette Gaziantep’te açılması planlanan erken doğum ünitesinin bilgileri de paylaşıldı. Göztepe, davette kısa bir konuşma yaparken, konuşmasında derneğin daha önceden hizmete soktuğu Mardin, Kars ve Sinop’taki erken doğum ünitelerinin faaliyetleri hakkında bilgiler sunarak “Kasım ayında düzenleyeceğimiz kermeste Gaziantep’te hizmete girecek erken doğum ünitesi için büyük bir adımı gerçekleştirmiş olacağız. Sizlerin destekleriyle bugünlere geldik ve yüzlerce prematüre bebeğe umut olduk.” dedi. Konuşmanın ardından konuklar yemeğe geçerken davet akşam saatlerinde son buldu.

 

0
Etiketler:
, , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Genel

Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği’nin yeni yıl balosu Beşiktaş Four Seasons Hotel Istanbul at The Bosphorus’da gerçekleşti.

Genel

Kadın hazır giyim sektörünün başarılı markalarından Batik, yeni yıl için hazırladığı kapsül koleksiyonunu şık bir davetle tanıttı.

Genel

İstinye Park Dolce&Gabbana mağazasında Sitare Akdilek ev sahipliğinde düzenlenen özel bir etkinlikte cemiyet hayatının seçkin hanımları buluştu. Cemiyet