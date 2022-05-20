Emel Uslu Atik’ten Örnek Proje

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İş dünyasında yaptığı çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk ve vakıf etkinlikleriyle de adından sıkça söz ettiren Emel Uslu Atik, kurucusu olduğu vakıf adına Diyarbakır’da örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı, (EUAVAKFI) Diyarbakır’ın Yarımkaş köyünde EUAVAKFI Çocuk Festivali’nin ilkini gerçekleştirdi. Gelenekselleşecek olan etkinlikte Yarımkaş köyü ve çevre köylerde yaşayan çocuklar için şişme oyun parkı, kukla gösterileri, illüzyon gösterisi ve bubble show gibi birçok etkinlik düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde, Yarımkaş İlkokulu bahçesindeki festival hazırlıklarıyla karşılaşan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Festivalin hazırlıkları günler öncesinden EUAVAKFI üyeleri tarafından başlatılırken; yaklaşık yirmi yıldır kırsal kesimde yaşayan kadınlar ve çocuklar için çeşitli projeler yürüten Atik ise EUAVAKFI çatısı altında gerçekleştirdiği ilk festivalin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.