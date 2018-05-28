En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

“ Eline Sağlık Anneciğim” Kitabının İstanbul Tanıtımı Başarıyla Yapıldı

Adnan Sabuncu, Güntekin Köksal
Aylin Küçük
Beste Önal Pabuççuoğlu
Emek Işıkçı Taşer
Emel Aydın
Fulya Kalfa
Güntekin-Pınar Köksal
İlayda Küçük
Pınar Köksal
Selvi Kayın Güreyin
Davet

“ Eline Sağlık Anneciğim” Kitabının İstanbul Tanıtımı Başarıyla Yapıldı

yazan:
7

Zeynep Köksal Yaykıran’ın “ Eline Sağlık Anneciğim” Kitabı’nın  “Tanıtım Toplantısı ve İmza Günü” Ankara’dan sonra İstanbul’da da yapıldı.“ Özel Tanıtım Toplantısı ve İmza Günü”ne Yayın Danışmanı Faruk Şüyün, Proje Danışmanı Bengü Bilik ile Köksal Ailesi, KEV dostları ve medya dostları katıldılar.

İş kadını ve iki çocuk annesi olan, yemek yapmayı çok seven ve bu konuda araştırmalar da yapan Zeynep Köksal Yaykıran’ın yazdığı “ Çocuk Yemek Kitabı”nın gelirİ üniversite öğrencilerine burs ve eğitim desteği veren KEV – Köksal Eğitim Vakfı’na bağışlanıyor. Anne ve babalar, ebeveyn adayları satın aldıkları her kitapla yıllardır imkanı kısıtlı üniversite öğrencilerine burs veren Köksal Eğitim Vakfı’na da destek sağlamış oluyor. Yazar, Zeynep Köksal Yaykıran aynı zamanda KEV Başkanlığını yürütmektedir.

0
Etiketler:
, , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Genel

CerModern'de gerçekleştirilen Pablo Picasso'nun doğduğu evden ve Malagadaki Museo Casa Natal Koleksiyonu'ndan seçilen gravür, seramik ve Picasso'nun

Genel

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD), Swissotel'de MAG Medya sponsorluğunda düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya

Açılış, Davet, Etkinlik

13 Yıl boyunca ODTÜ sanat festivali olarak düzenlenen ancak bu yıl ODTÜ sanat 14 ismini alan sanat