“ Eline Sağlık Anneciğim” Kitabının İstanbul Tanıtımı Başarıyla Yapıldı

yazan: MAG 7

Zeynep Köksal Yaykıran’ın “ Eline Sağlık Anneciğim” Kitabı’nın “Tanıtım Toplantısı ve İmza Günü” Ankara’dan sonra İstanbul’da da yapıldı.“ Özel Tanıtım Toplantısı ve İmza Günü”ne Yayın Danışmanı Faruk Şüyün, Proje Danışmanı Bengü Bilik ile Köksal Ailesi, KEV dostları ve medya dostları katıldılar.

İş kadını ve iki çocuk annesi olan, yemek yapmayı çok seven ve bu konuda araştırmalar da yapan Zeynep Köksal Yaykıran’ın yazdığı “ Çocuk Yemek Kitabı”nın gelirİ üniversite öğrencilerine burs ve eğitim desteği veren KEV – Köksal Eğitim Vakfı’na bağışlanıyor. Anne ve babalar, ebeveyn adayları satın aldıkları her kitapla yıllardır imkanı kısıtlı üniversite öğrencilerine burs veren Köksal Eğitim Vakfı’na da destek sağlamış oluyor. Yazar, Zeynep Köksal Yaykıran aynı zamanda KEV Başkanlığını yürütmektedir.