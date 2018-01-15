Elie Saab Gözlükleri 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Tanıtıldı
Elie Saab 2018 İlkbahar/Yaz Gözlük Koleksiyonu, dünyaca ünlü İtalyan gözlük üreticisi Safilo Group üst düzey yöneticileri ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin katılımı ile özel bir davette tanıtıldı. Düzenlenen özel organizasyonda, cemiyet ve moda dünyasından isimler, tasarım üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirmenin yanı sıra, Elie Saab’ın yeni gözlük modellerini inceleme fırsatı buldu.
Safilo Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Çiler Yıldız, Safilo Group Ürün Tasarım Başkanı Vladimir Baldin ve Elie Saab gözlüklerinin tasarımcısı Giulia Scuccimarro’nun katılımıyla gerçekleşen yemekte, davetlilere yeni sezon Elie Saab gözlük modelleri tanıtıldı. Elie Saab’ın her biri el işçiliği ile İtalya’da üretilen gözlük modelleri, Safilo Group’un üstün kalite anlayışı ile davetlilerin beğenisine sunuldu.
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