En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Elie Saab Gözlükleri 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Tanıtıldı

Giulia Scuccimarro
Aslı Şen
Feryal Gülman, Pelin Kaya, Bahar Şer
Berrin Okçu
Burcu Hanif
Deniz Akkaya
Elif Eren
Etel Baler
Neslişah Alkoçlar Düzyatan
Davet, Moda, Tanıtım

Elie Saab Gözlükleri 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Tanıtıldı

yazan:
3

Elie Saab 2018 İlkbahar/Yaz Gözlük Koleksiyonu, dünyaca ünlü İtalyan gözlük üreticisi Safilo Group üst düzey yöneticileri ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin katılımı ile özel bir davette tanıtıldı. Düzenlenen özel organizasyonda, cemiyet ve moda dünyasından isimler,  tasarım üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirmenin yanı sıra, Elie Saab’ın yeni gözlük modellerini inceleme fırsatı buldu.

Safilo Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Başkanı Çiler Yıldız, Safilo Group Ürün Tasarım Başkanı Vladimir Baldin ve Elie Saab gözlüklerinin tasarımcısı Giulia Scuccimarro’nun katılımıyla gerçekleşen yemekte, davetlilere yeni sezon Elie Saab gözlük modelleri tanıtıldı.  Elie Saab’ın her biri el işçiliği ile İtalya’da üretilen gözlük modelleri, Safilo Group’un üstün kalite anlayışı ile davetlilerin beğenisine sunuldu.

0
Etiketler:
, , , , , , , , ,

Bu içerik hakkında düşünceniz nedir?

a-harika
0
beğendim
0
c-iyi
0
d-normal
0
e-sevmedim
0
f-çok kötü
0
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet, Kutlama

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Arzu Sabuncu’nun doğum günü kutlaması Armada AVM’de yer alan Down Town isimli mekanda

Davet, Kutlama

Türkiye’nin köklü firmaları arasında yer alan Ankara Patent, yeni yıl öncesi çalışanlarına özel bir parti düzenledi. Zengin kokteyl

Balo, Davet

MAG tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night” ünlü isimlerin katılımı ile