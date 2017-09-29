Elgiz Müzesi Caz Gecesi

yazan: MAG 5

2012 yılından bu yana, dokuz teras sergisiyle 200 heykel sanatçısını ağırlayan Elgiz Müzesi, teras sanatçılarını desteklemek ve gelecek teras sergilerine destek yaratmak amacıyla bir caz gecesi düzenledi.

Bugüne kadar sanata olduğu kadar genç sanatçılara da destek olan Revna Demirören, Sevda Elgiz, Dalia Garih, Berrin Yoleri, Mine Bahadır, Ayşegül Karadeniz, Sedef Korkmaz, Handan Öney ve Sema Şener gibi isimlerin bulunduğu komitenin organize ettiği gece, düzenlenen kokteyl ile başladı. Kokteylde Elgiz Müzesi’nde bulunan birbirinden özel sanat eserlerini inceleme fırsatı yakalayan konuklar ardından etkinlik için teras katına geçtiler. Terasta 11 genç ve başarılı sanatçının eserleri konuklarla buluşurken, misafirler kapalı açık arttırma ile eserleri satın alma şansı yakaladılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Sevda Elgiz sahneye çıkarak kısa bir konuşma yaptı ve kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından ise özel bir dans gösterisi konuklarla buluştu. Dans gösterisi konukların büyük beğenisini kazanırken,gece Esra Zeynep Yücel’in caz dinletisi ile geç saatlerde son buldu.