Eğlenceli Doğum Günü Partisi
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden 777 Organizasyon şirketinin zarif sahibesi Tülay Kaya, yeni yaşını Mey House Restoran’da kutladı.
Yakın dostlarının bir araya geldiği özel kutlamada Tülay Hanım katılan tüm arkadaşlarına teşekkür etti. Hep birlikte yemek yiyerek sohbet eden yakın arkadaşlar, günün stresini partide bol bol dans ederek attı. Kaya, pastasının mumlarını üfledikten sonra birlikte güzel anları ölümsüzleştirmek adına fotoğraf çektirdi.
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