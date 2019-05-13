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Eğlenceli Doğum Günü Partisi

Tülay Kaya
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İlknur Demir
Nafiye Bahur
Neslihan Aktepe
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Tuğba Koç Sarıçam
Davet

Eğlenceli Doğum Günü Partisi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden 777 Organizasyon şirketinin zarif sahibesi Tülay Kaya, yeni yaşını Mey House Restoran’da kutladı.

Yakın dostlarının bir araya geldiği özel kutlamada Tülay Hanım katılan tüm arkadaşlarına teşekkür etti. Hep birlikte yemek yiyerek sohbet eden yakın arkadaşlar, günün stresini partide bol bol dans ederek attı. Kaya, pastasının mumlarını üfledikten sonra birlikte güzel anları ölümsüzleştirmek adına fotoğraf çektirdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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