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Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası İlk Kez Ankara’da

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Davet

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası İlk Kez Ankara’da

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Pasion Turca organizasyonu ile Bilkent Otel’de izleyiciyle buluşan ve sahne yerine seyircinin arasında üç yüz altmış derece oynanan interaktif polisiye oyunda, seyircilerin bir anda kendilerini gizemli bir cinayetin ortasında bulduğu Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası’na ilgi yoğun oldu.

İş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ismin katılım gösterdiği oyunda seyirciler keyifli dakikalar geçirdi. Selin Atasoy’un kaleme aldığı oyun Okan Bayülgen’in sunumuyla sahneye konuldu. Konuklar tüm gece verilen ipuçlarıyla katili bulmaya çalıştı. Gizemli bir cinayeti aydınlatmaya çalışan konukların diyalogları ortaya renkli görüntüler çıkardı. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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