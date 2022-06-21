Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası İlk Kez Ankara’da

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Pasion Turca organizasyonu ile Bilkent Otel’de izleyiciyle buluşan ve sahne yerine seyircinin arasında üç yüz altmış derece oynanan interaktif polisiye oyunda, seyircilerin bir anda kendilerini gizemli bir cinayetin ortasında bulduğu Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası’na ilgi yoğun oldu.

İş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ismin katılım gösterdiği oyunda seyirciler keyifli dakikalar geçirdi. Selin Atasoy’un kaleme aldığı oyun Okan Bayülgen’in sunumuyla sahneye konuldu. Konuklar tüm gece verilen ipuçlarıyla katili bulmaya çalıştı. Gizemli bir cinayeti aydınlatmaya çalışan konukların diyalogları ortaya renkli görüntüler çıkardı.