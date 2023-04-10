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Eğitime Yeni Bir Soluk

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Açılış, Davet

Eğitime Yeni Bir Soluk

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Beysukent Koleji ile aynı çatı altında birleşerek eğitim sektörüne yeni bir oluşum ile öncülük yapmaya hazırlanan Monte Bia Okullarının tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Beykusent Kolejinin kurucusu Tolga Demir’in konuşması ile başlayan etkinlik, çok sayıda velinin katılımıyla gerçekleşti. Monte Bia Okulları kurucusu Feride Aydın’ın, donanımlı bireyler yetiştirme amaçlarında olduklarını ifade ettiği tanışma toplantısı, okulun Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Aydın’ın konuşmasıyla devam etti. Monte Bia Okullarının, eğitim sistemine getireceği yeniliklerin konu olduğu etkinlik programı ülkenin saygın üniversitelerinde görev alan ve konusunda uzman akademik danışmanlardan oluşan kurul üyelerinin sunumları ve özgün eğitim programlarının tanıtımı ile son buldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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