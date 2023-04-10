Eğitime Yeni Bir Soluk
Beysukent Koleji ile aynı çatı altında birleşerek eğitim sektörüne yeni bir oluşum ile öncülük yapmaya hazırlanan Monte Bia Okullarının tanıtım toplantısı gerçekleşti.
Beykusent Kolejinin kurucusu Tolga Demir’in konuşması ile başlayan etkinlik, çok sayıda velinin katılımıyla gerçekleşti. Monte Bia Okulları kurucusu Feride Aydın’ın, donanımlı bireyler yetiştirme amaçlarında olduklarını ifade ettiği tanışma toplantısı, okulun Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Aydın’ın konuşmasıyla devam etti. Monte Bia Okullarının, eğitim sistemine getireceği yeniliklerin konu olduğu etkinlik programı ülkenin saygın üniversitelerinde görev alan ve konusunda uzman akademik danışmanlardan oluşan kurul üyelerinin sunumları ve özgün eğitim programlarının tanıtımı ile son buldu.
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